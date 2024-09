La región de Tampa emerge como epicentro del número de muertos en Florida por Helene

Los fuertes vientos y la marejada ciclónica del huracán Helene azotaron la costa del Golfo de México, dejando a muchas comunidades costeras de Florida bajo agua, con daños materiales y pérdidas humanas que se siguen evaluando

Los equipos de rescate en Tampa y St. Petersburg evacuaron a más de 70 personas tras las inundaciones causadas por la marejada ciclónica del huracán Helene. (REUTERS/Marco Bello)





Steve Weidner vive en la casa más alta de 1st Street East en este pintoresco pueblo costero, una comunidad en expansión golpeada por inundaciones históricas y mortales causadas por el huracán Helene. Desde su casa de tres pisos, Weidner miró por la ventana alrededor de las 7 p. m. del jueves 26 de septiembre mientras el huracán Helene azotaba el Golfo de México a unos 160 kilómetros de distancia. Las aguas del océano habían comenzado a subir a la calle, cubriendo la base de los neumáticos de sus cinco vehículos.

Unos minutos después, Weidner empezó a escuchar gritos de ayuda de sus vecinos y se dio cuenta de que el paisaje de Treasure Island, situada en la región de Tampa-St. Petersburg del estado, estaba siendo transformado en un instante por una oleada de agua potencialmente mortal. “El vecino empezó a gritar: ‘Mi madre está aquí en silla de ruedas. ¿Qué hago?’”, recordó Weidner, de 60 años.

Weidner y sus cuatro hijos entraron en acción y atravesaron el agua hasta la cintura para rescatar a la mujer de 90 años. Entonces otro vecino gritó y dijo que el agua había entrado por su puerta y la estaba haciendo perder el equilibrio. Una vez más, Weidner y sus hijos lucharon contra la corriente para llevar a su vecino a un lugar seguro. “Si no hubiera sido por [Weidner], no lo hubiéramos logrado”, dijo Valerie Cookson, de 72 años, una de las cinco personas y tres perros que finalmente terminaron refugiándose en el nivel superior de la casa de Weidner. “No pensábamos que esta tormenta iba a ser tan mala”.

En todo Treasure Island, una comunidad de 6.500 habitantes, casi todas las casas de la isla parecían inundadas el viernes. Grupos de barcos se apoyaron contra algunas casas, montones de arena arcillosa bloquearon las calles y casi todos los residentes de la isla perdieron sus automóviles cuando una marejada ciclónica de hasta 243.84 cm (ocho pies) de altura atravesó la isla. El reloj de la plaza principal de la ciudad está atascado en las 7:30 p. m., justo la hora en que, según los residentes, su comunidad isleña puede haber cambiado para siempre.

Las mareas récord de hasta 7,8 pies en la Bahía de Tampa dejaron viviendas y vehículos sumergidos, afectando gravemente las zonas costeras. (Infobae)

Mientras los funcionarios del condado de Pinellas seguían bloqueando el acceso a Treasure Island, los residentes que se quedaron intentaban evacuar por sí mismos de la isla sin agua ni electricidad a pie el viernes. Las escenas de desesperación en Treasure Island se repitieron en todas las comunidades costeras del condado de Pinellas, que incluye St. Petersburg, y el condado de Hillsborough, que incluye Tampa, a medida que las inundaciones provocadas por la marejada ciclónica llegaban desde el Golfo de México y la Bahía de Tampa.

Las estaciones de mareas en Tampa East Bay, Clearwater Beach y Old Port Tampa establecieron niveles récord de agua de 243 cm aprox (7,8 pies, 7,3 pies y 7,2 pies), respectivamente. La crecida del agua no hizo distinciones entre los afectados, ya que barrios enteros de casas rodantes, bungalows de una planta y casas de varios millones de habitantes quedaron sumergidos durante el momento más álgido de la tormenta. El viernes, los residentes sacaban sofás, ropa y televisores empapados, la primera salva de lo que promete ser una limpieza larga y costosa.

Susan Soukup, de 53 años, dijo que la marejada ciclónica actuó “como misiles” porque rompió ventanas, destrozó puertas mosquiteras y arrojó unidades de aire acondicionado. “Podríamos intentar salvar el televisor, ya que estaba montado encima” de la pared, dijo Soukup, que estaba limpiando la casa rodante de su madre en Crystal Beach. “Pero eso es todo… Subía tanta agua que hizo pedazos todo”.

La magnitud de las inundaciones solo en la región de la Bahía de Tampa, una de las más pobladas de Florida, probablemente represente otro golpe crítico para la asediada industria de seguros de propiedad de Florida. “Anoche, el huracán Helene provocó consecuencias devastadoras para el condado de Pinellas”, dijo Cathie Perkins, directora de Gestión de Emergencias del condado de Pinellas. “En algunas zonas de nuestro condado, la marejada ciclónica alcanzó más de 243.84 cm (ocho pies), algo que nunca habíamos visto en este condado”.

Aunque gran parte de la atención esta semana se ha centrado en la región Big Bend de Florida, donde el huracán Helene tocó tierra, hasta el viernes por la mañana se registraron más muertes en el condado de Pinellas que en cualquier otro condado de Florida. Se confirmó que cinco personas murieron allí durante la tormenta, incluidas dos en Treasure Island, dos en Indian Rocks Beach y una en Dunedin, dijo el sheriff del condado Bob Gualtieri. Al menos dos de las muertes fueron causadas por ahogamiento. Las otras tres aún están siendo investigadas. Helene ha matado al menos a 40 personas en cinco estados.

Residentes de Treasure Island enfrentan daños devastadores tras la marejada ciclónica que alcanzó los ocho pies de altura, según reportaron las autoridades locales. (Infobae)

En el punto más álgido de la tormenta, los operadores del 911 del condado de Pinellas informaron que estaban recibiendo cientos de llamadas de residentes pidiendo ayuda para ser rescatados. Solo en San Petersburgo, 70 personas fueron rescatadas, según informó el alcalde de la ciudad, Ken Welch. En Tampa, barrios enteros también quedaron aislados por el huracán, y la alcaldesa de Tampa, Jane Castor (demócrata), solicitó la ayuda de la Guardia Nacional de Florida para realizar los rescates.

El miércoles, más de 24 horas antes de que la tormenta tocara tierra, los condados de Pinellas y Hillsborough ordenaron una evacuación obligatoria para sus regiones costeras de la “Zona A”, que incluían Treasure Island y St. Petersburg Beach. La orden se produjo después de que el Centro Nacional de Huracanes pronosticara que la bahía de Tampa se inundaría con una marejada ciclónica de entre 152 cm y 243 cm (5 y 8 pies).

Pero el viernes los residentes que no evacuaron dijeron que pensaban que los impactos del huracán serían mínimos o que no afectarían la región de la Bahía de Tampa. Otros dijeron que habían evacuado debido a tormentas anteriores que finalmente no causaron daños en la zona.

“Gritaron “lobo” demasiadas veces”, dijo Steve Conser, de 63 años, quien quedó varado en Treasure Island el viernes después de que la inundación inundó su casa con un metro y medio de agua y destruyó también dos de sus vehículos. “Pero esta vez, debería haberme ido”.

Lisanne Jordan, de 56 años, también se arrepintió de su decisión de quedarse en Treasure Island. Jordan, su marido y sus hijos estaban en su casa de una sola planta el jueves por la tarde, cuando las aguas de la inundación empezaron a colarse por los bloques de hormigón y a subir por los pisos. En cuestión de minutos, el agua ya había acumulado varios centímetros en el interior. La familia se vio obligada a arrastrarse hasta el sótano.

“Tuvimos suerte de tener una escalera para poder subir al ático”, dijo Jordan. “Si no la hubiéramos tenido, nos habríamos tenido que sentar sobre las encimeras”. Heidi Booze, de 45 años, dijo que tenía suerte de vivir en una casa de tres pisos después de que un metro de agua se derramara en el primer piso. Booze perdió dos autos, un carrito de golf y una casa rodante.

“Llevamos aquí 15 años y ni siquiera se nos ha inundado la calle cuando ha habido un gran huracán”, dijo Booze. “Así que no esperábamos esto, así que nos sorprendió muchísimo”. En algunas comunidades inundadas del condado de Pinellas, los funcionarios de emergencia informaron que los bomberos no pudieron llegar a varios incendios domésticos.

Durante años, los líderes estatales y locales y el Servicio Meteorológico Nacional han advertido a los residentes de la Bahía de Tampa sobre sus vulnerabilidades si un huracán importante azota directamente esta región. Pero lo que pareció sorprender incluso a algunos funcionarios es que el huracán Helene causó tanto daño a la región a pesar de que pasó a 100 millas de la costa.

Tyler Fleming, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Tampa, dijo que el gran campo de vientos de la tormenta contribuyó a la marejada ciclónica inusualmente alta en la región de la Bahía de Tampa. “Sinceramente, esperaba ver este tipo de oleaje en una tormenta que tocara tierra más cerca de la bahía de Tampa”, dijo Fleming. “Esto habla de la naturaleza inusual de Helene, de lo grande que era el campo de viento y de lo rápido que se movía para causar estos enormes oleajes”.

Pero ahora en Treasure Island, los residentes de 1st Street East dijeron que Helene se ha convertido en una tormenta que nunca olvidarán. Chris Madison, quien se rompió ambas piernas antes de la tormenta y es hijo de la mujer de 90 años que Weidner rescató, dijo que ahora tiene que descubrir cómo compensará a su vecino. “Si fuera rica, cuidaría de él y de su familia para siempre”, dijo Madison, de 57 años, sobre Weidner. “Pero lo que hizo no tiene precio… Nos salvó la vida a todos”.