Las 5 frases polémicas de Del Castillo contra las mujeres, políticos y los periodistas

Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno y hombre fuerte del gabinete de Luis Arce, en los casi cuatro años en el poder, se hizo notar por sus polémicas declaraciones contra políticos, contra los trabajadores de la prensa y en los últimos días, contra las mujeres bolivianas que no tienen hijos.

Y fueron justamente las últimas declaraciones del ministro más joven del gabinete de Arce, que levantaron una ola de críticas en su contra que no solo llegaron desde la oposición política, activistas femeninas, alcaldesas, sino también desde autoridades mujeres que son parte del Gobierno y donde los varones como el jefe de Estado y sus colaboradores del gabinete, guardan un silencio cómplice tras el ataque de Del Castillo a una gran parte de la población femenina.

Por justificar los resultados del Censo de Población y Vivienda que hizo el INE y responder a los ataques de la oposición que rechazó las cifras del INE, y siguiendo el libreto de su director, Humberto Arandia, argumentó que Bolivia no creció lo suficiente como se esperaba porque la gente de su generación, bolivianos entre 25 a 40 años, tienen nuevas prioridades más allá de casarse y tener hijos .

Frase 1: «Nayar dice que no hemos crecido (en población), y ella no tiene ningún hijo»

“La gente que está reclamando en las calles, la diputada Luisa Nayar (CC), por ejemplo, que dice que no hemos crecido, no tiene ningún hijo” , disparó Del Castillo el miércoles 4 de septiembre.

En respuesta, la legisladora aludida calificó de “ignorante y atrevido” al funcionario de Arce. “Hace gala de su misoginia y, a falta de argumentos para justificar su fraude censal, me agrede de manera abusiva y conmigo a miles de jóvenes bolivianos. No caeré en la provocación de este triste personaje y dejaré que sea la gente quien juzgue la calaña de esta ‘autoridad’”, posteó Nayar en su cuenta de X.

Además del repudio de la oposición por el ataque contra la diputada cruceña, se levantaron voces femeninas desde el Ejecutivo como la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, que le recordaron a Del Castillo que “las mujeres no somos cajas de reproducción”.

“A veces creo que los hombres piensan que pueden decidir por las mujeres. Las mujeres decidimos cuándo vamos a tener hijos. Muchas mujeres prefieren cumplir con sus proyectos de vida para dar a los pequeños que vamos a traer al mundo, las condiciones que requieren. Es decisión de cada una, nadie puede obligar a otra persona a tener hijos y el hecho de que no tengas hijos no quiere decir que no puedas opinar. Estamos en un país libre y democrático”, dijo la alcaldesa alteña.