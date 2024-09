Las excusas de los violadores de Giséle Pélicot: de fue “una violación involuntaria” hasta “soy mayor para entender el consentimiento”

Uno de los acusados de Aviñón por haber abusado sexualmente de Gisèle Pelicot, Lionel R., reconoció este jueves haber cometido una violación, pero dijo que fue “involuntaria” porque su intención inicial no era esa, aunque se la encontró en estado inconsciente.

Según su versión, Dominique Pélicot le había contado que él y su mujer eran una pareja liberal que querían hacer un trío y que una vez en el domicilio de éstos, hizo todo lo que le decía el marido, sin reflexionar, y sin pararse a pensar si realmente la mujer daba su consentimiento, ya que el marido le había advertido de que se encontraría a su mujer dormida.

“No fue voluntario, en todo caso. Pero estoy de acuerdo con usted en algo. Me tendría que haber ido mucho antes. Tendría que haber reaccionado mucho antes”, ha declarado en su intervención, en la que, además, ha pedido el perdón de la víctima.

Otro de los acusados, Jacques C., un jubilado de 73 años, ha rechazado la acusación de violación argumentando que siempre ha tenido “un gran respeto por la mujer” y que es demasiado mayor para entender de consentimiento: “Yo, por mi edad, no he tenido esa noción de consentimiento, es de otra generación” ha expresado en la sesión de ayer, según ha asegurado el diario El Mundo.

En términos generales, los acusados han apuntado que Pelicot era un “jefe de orquesta” que organizaba los encuentros y muchos han dicho sentirse manipulados y condicionados a actuar como actuaron.

Gisele Pelicot, who has allegedly been drugged and raped by men solicited by her husband Dominique Pelicot, arrives with her lawyer Antoine Camus during the trial of her husband with 50 co-accused, at the courthouse in Avignon, France, September 19, 2024. REUTERS/Antony Paone