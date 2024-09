Nueva doctrina nuclear rusa es un “aviso”, dice el Kremlin

El Kremlin aseguró este jueves (26.09.2024) que la nueva doctrina nuclear rusa propuesta la víspera por el dirigente Vladimir Putin es un «aviso» ante un posible ataque contra territorio ruso con participación occidental, en alusión a la autorización de los países de la OTAN a Ucrania para el empleo de misiles de largo alcance.

«Es un aviso que advierte de las consecuencias en caso de que esos países participen en un ataque contra nuestro país por diversos medios, no obligatoriamente nucleares», dijo el portavoz del régimen, Dmitri Peskov, quien subrayó que la doctrina, que contempla una respuesta nuclear a un ataque convencional, representa «un aviso para los países inamistosos».

Putin anunció el miércoles su intención de ampliar las reglas de Rusia sobre el uso de su armamento nuclear, que le permitirían emplear esas armas en respuesta a un ataque aéreo «masivo». La propuesta permitiría además a Moscú responder con armas nucleares contra Estados no nucleares que reciban apoyo de potencias nucleares, una clara referencia a Ucrania y a sus aliados occidentales.

«Chantaje nuclear”

Sin mencionar a Ucrania, Peskov dijo que la «disuasión nuclear de Rusia se está ajustando debido a elementos de tensión que se están desarrollando a lo largo del perímetro de nuestras fronteras». Los cambios de la doctrina nuclear rusa, que solo puede aprobar Putin, coinciden con la petición de Ucrania de obtener el permiso de sus aliados occidentales para usar armamento de precisión de largo alcance para atacar objetivos en el interior de Rusia.

La Unión Europea reaccionó el jueves al cambio de la doctrina nuclear, calificándola de «imprudente e irresponsable», según el portavoz de política exterior de la UE, Peter Stano. «No es la primera vez que Putin está jugando con su arsenal nuclear, y por supuesto que rechazamos firmemente estas amenazas», afirmó. Ucrania, en tanto, acusó a Moscú de «chantaje nuclear”.

«A Rusia no le queda más que el chantaje nuclear; no tiene otros instrumentos para intimidar al mundo”, escribió en Telegram el asesor presidencial ucraniano, Andriy Yermak. Su intento de atemorizar no funcionará, añadió.

DZC (EFE, dpa, AFP)