Papa Francisco: “El mal no se puede ocultar: el mal hay que sacarlo a la luz”

Durante la misa que cerraba el viaje apostólico por Bélgica, el Papa Francisco pronunció una fuerte homilía y dijo sin ambajes que en la Iglesia, “hay sitio para todos pero no para el abuso. El sumo pontífice exigió a los obispos que no se encubran los abusos, «que se juzgue al abusador». Así también anunció que llegando a Roma abrirá la causa de beatificación del Rey Balduino, quien se opuso a la ley del aborto en 1990.

Fuente: https://www.rfi.fr

Este domingo 29 de septiembre Francisco concluyó su viaje apostólico por Luxemburgo y Bélgica. En la misa final, celebrada en Bruselas en el estadio «Rey Balduino» ante unas 40 mil personas y en presencia de la familia real, Francisco exigió que se juzque a los abusadores.

El pontífice compartió ante los fieles que en la reunión previa que había mantenido con 17 víctimas del clero, había sentido «el sufrimiento» y destacó que en la Iglesia que “no hay lugar para los abusos, ni para cubrir los abusos”, una frase que provocó aplausos por parte de los asistentes.

El Papa Francisco celebra una Santa Misa en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, Bélgica, el 29 de septiembre de 2024. REUTERS – Yves Herman

Unas 35 a 40 mil personas asistieron a la misa dominical del Papa Francisco, celebrada en el estadio Rey Balduino, en Bruselas, Bélgica, 29 de septiembre 2024. REUTERS – Yves Herman

”Pensemos en lo que ocurre cuando los pequeños son escandalizados, heridos, maltratados por quienes deberían cuidarlos, en las heridas de dolor e impotencia en primer lugar en las víctimas, pero también en sus familias y en la comunidad”, agregó el papa en esta homilía sin ambajes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Y continuó: “Con la mente y el corazón vuelvo a las historias de algunos de estos pequeños que conocí anteayer. Los escuché, sentí su sufrimiento como abusados y lo repito aquí: en la Iglesia hay lugar para todos, todos pero todos serán juzgados y no hay lugar para el abuso, no hay lugar para encubrir el abuso”.

”Pido a todos: ¡no encubran los abusos! Pido a los obispos: ¡no encubran los abusos! Condenen a los abusadores y ayúdenlos a curarse de esta enfermedad del abuso”, agregó visiblemente emocionado para luego aseverar: “El mal no se puede ocultar: el mal hay que sacarlo a la luz, que se sepa, como han hecho algunos abusadores, y con valentía…que se juzgue al maltratador. Que se juzgue al abusador, sea laico, laica, sacerdote u obispo: que se lo juzgue”.

Beata Ana de Jesús

Así también, Francisco, beatificó a la carmelita española Ana de Jésús, discípula directa de santa Teresa de Jesús y recordó que esta carmelita descalza quien muriera en Bruselas en 1621 “estuvo entre las protagonistas, en la Iglesia de su tiempo, de un gran movimiento de reforma, tras las huellas de una ‘gigante del espíritu’ –Teresa de Jesús–, de la que difundió los ideales en España, en Francia y también aquí, en Bruselas, y en aquellos que entonces se llamaban los Países Bajos Españoles (…..) en un tiempo marcado por escándalos dolorosos, dentro y fuera de la comunidad cristiana, ella y sus compañeras, con su vida sencilla y pobre, hecha de oración, de trabajo y de caridad, supieron traer de nuevo a la fe a tantas personas, hasta el punto de que alguno definió su fundación en esta ciudad como un ‘imán espiritual’”, agregó Bergoglio.

Miembros de la familia real de Bélgica: el príncipe Laurent, la reina Matilde, el rey Felipe, el rey emérito Alberto y la reina Paola durante la Santa Misa celebrada por el papa Francisco en el estadio Rey Balduino de Bruselas, Bélgica, el 29 de septiembre de 2024. REUTERS – Yves Herman

Oración por la Paz

Al final de la misa, el Papa Francisco invitó a los fieles a rezar junto a la Virgen María por la paz en el Líbano y pidió un alto al fuego en la región, así como en Palestina e Israel, para quienes pidió la liberación de los rehenes y la ayuda humanitaria.

Anuncio de la futura beatificación del Rey Balduino

También durante la misa Francisco anunció que abrirá el proceso de beatificación del rey Balduino, quien se opuso a la ley del aborto, y afirmó que espera que «su ejemplo de hombre de fe ilumine a los gobernantes…que su ejemplo de hombre de fe ilumine a los gobernantes. Pido a los obispos belgas que se comprometan a llevar adelante esta causa», dijo el Papa en el estadio que lleva el nombre del soberano. Balduino, hermano del actual rey emérito Alberto, estuvo casado con la reina Fabiola y murió en 1993 sin dejar descendencia.

El sábado 28 de septiembre Francisco acudió a la cripta real, en la iglesia de Nuestra Señora de Laeken, en Bélgica, deteniéndose unos minutos frente a la tumba del rey Balduino.

Una visita que no estaba inicialmente prevista en el programa, y durante la cual Francisco alabó la valentía de este rey al optar por «abandonar su puesto de rey para no firmar una ley asesina», haciendo referencia a que Balduino renunció tres días al trono para no firmar la ley del aborto en 1990.

La Iglesia católica se opone firmemente al aborto y Francisco ha calificado en varias ocasiones este acto de «asesinato».

Asimismo, instó a los belgas a tomar ejemplo del rey Balduino «en estos momentos en que se elaboran leyes criminales».

Aborto, papel de la mujer, abusos, migrantes

En el avión de regreso a Roma y al preguntarle sobre el aborto, el Papa confirmó la postura de la Iglesia Católica: «Los médicos que hacen esto son -permítanme la palabra- sicarios, asesinos a sueldo. Y sobre esto no se puede discutir. Están matando una vida humana. Y las mujeres tienen derecho a proteger la vida. Otra cosa es el control de la natalidad, ésa es otra cosa. No hay que confundir. Ahora estoy hablando del aborto. Y esto no se puede discutir. Lo siento, pero ésa es la verdad. Gracias».

El Papa Francisco habla con los periodistas en el vuelo de regreso a Roma al final de su visita de cuatro días a Bélgica y Luxemburgo, 29 de septiembre de 2024. via REUTERS – Andrew Medichini

Sobre la declaración de la Universidad de Louvain que cuestionó la postura del Papa sobre el papel de la mujer, el sumo pontífice respondió a los periodistas: «Hacer que la Iglesia sea masculina, hacer que las mujeres sean masculinas, eso no es humano, ni cristiano. La feminidad tiene su propia fuerza. Las mujeres, y siempre lo digo, son más importantes que los hombres, porque la Iglesia es femenina. La Iglesia es la esposa de Jesús. Si ese punto de vista, a esas mujeres (de la Universidad de UCLouvain) les parece conservador, yo soy Carlos Gardel, porque no se puede entender! Veo que hay una mente obtusa que no quiere tolerar que se hable de esto».

Sobre los abusos sexuales Francisco respondió:

«He escuchado a quienes han sufrido abusos, creo que es un deber. Algunos dicen que las estadísticas muestran que el 40-46 por ciento de los abusados lo son en la familia, en el barrio, pero sólo el 3 por ciento en la Iglesia. Eso no me importa. Me importan los de la Iglesia. Tenemos la responsabilidad de ayudar a los que han sufrido abusos y cuidar de ellos.»

Sobre los migrantes:

«Aquellas personas que se perdieron en las (Islas) Canarias, hoy muchos muchos migrantes que buscan la libertad desaparecen en el mar o cerca del mar. Pensemos en Crotone (naufragio en Italia), ¿no? A sólo 100 metros (de la orilla), ¿no? Tu patria (hace un gesto al periodista). Pensar en esto da ganas de llorar. Llorar. Gracias y buen almuerzo».