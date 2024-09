Trump acusa a Biden y Harris de «meter» a EEUU en la guerra en Ucrania: «Ahora no pueden sacarnos»

Trump ha relatado que «cada vez» que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viaja a Estados Unidos «se va con 100.000 millones de dólares».

Fuente: Infobae

El expresidente de Estados Unidos y ahora candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha asegurado este martes durante un mitin de campaña en el estado de Georgia, que la Administración de Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, involucró al país en la guerra en Ucrania y ahora «no pueden» salirse del conflicto. «Biden y Kamala nos metieron en esta guerra en Ucrania, y ahora no pueden sacarnos. No pueden sacarnos, lo he visto. ‘Ganaremos, lo haremos’, han estado diciendo eso durante tres años», ha recriminado el expresidente Trump, quien en las elecciones presidenciales de noviembre tendrá en Harris su rival por el bando demócrata.

Así las cosas, el aspirante republicano a la Casa Blanca a advertido de que Estados Unidos está «atrapado en esa guerra» a no ser que él logre imponerse en las elecciones.

«Lo haré, lo negociaré. Me iré. Tenemos que salir», ha señalado Trump al respecto de una supuesta participación estadounidense en Ucrania. En este punto, ha aprovechado para cargar contra el apoyo de Biden hasta la victoria de Kiev, pues ha puesto en duda qué pasaría si Moscú se impusiera en la guerra. «Como alguien me dijo el otro día, derrotaron a Hitler, derrotaron a Napoleón.

Eso es lo que hacen, pelean», ha señalado Trump al respecto de los rusos. Finalmente, Trump ha relatado que «cada vez» que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, viaja a Estados Unidos «se va con 100.000 millones de dólares», razón por la que lo ha caricaturizado como «el mejor vendedor del mundo», tal y como recoge la cadena estadounidense de noticias CNN.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Finalmente, el magnate ha criticado la enorme cantidad de dinero que Estados Unidos ha suministrado a Ucrania en el marco de la guerra –iniciada por Rusia a finales de febrero de 2022–, más aún en comparación con lo que otras potencias europeas han suministrado a Kiev y sus Fuerzas Armadas. Trump ha elogiado en varias ocasiones la figura de Putin, a quien ha llegado a catalogar como un amigo.

Además, ha defendido que la invasión rusa de Ucrania no se hubiera producido si él hubiera ocupado la Casa Blanca, a la par que asegura contar con un plan para ponerle fin al conflicto con apenas una llamada telefónica.