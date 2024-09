Una mujer venderá los boletos de su hija para ver a Taylor Swift porque la cantante declaró su apoyo a Kamala Harris

La madre causó polémica luego de subir un video criticando a la artista y asegurando que Donald Trump es el indicado para gobernar Estados Unidos.

El video causó una polémica entre los Swifties y quienes apoyan a Donald Trump. (REUTERS)

Fuente: Infobae

En un video viral que circula en las redes sociales, una madre está vendiendo tres boletos para el concierto de Taylor Swift que compró para el cumpleaños número 13 de su hija, debido al respaldo de la cantante a la nominada demócrata Kamala Harris. Según informa el New York Post, la madre decidió poner a la venta los boletos porque ya no quiere apoyar a la artista y sus “creencias no cristianas”.

“Mis boletos ahora están a la venta porque no quiero gastar otro dólar apoyándote a ti y a tus aviones privados y tus creencias no cristianas”, expresó la madre en un video compartido en sus redes. La mujer también comentó que consideraba que el expresidente Donald Trump “es el hombre adecuado para el trabajo”.

Además criticó a la cantante de “Cruel Summer” por ser una “multimillonaria desconectada de la realidad”, repitiendo comentarios recientes del candidato a la vicepresidencia JD Vance, quien señaló que Swift está “fundamentalmente desconectada de los intereses y problemas de la mayoría de los estadounidenses”.

New York Post también informó que la madre expresó su preocupación sobre la economía: “Si la economía de Estados Unidos sufre, todo el mundo sufre, Taylor y si todo el mundo sufre, allí se va tu trabajo, tu carrera, porque nadie va a poder permitirse ir a tu concierto”, señaló la mujer en el video.

La mujer había conseguido las entradas para el 15 de noviembre para el cumpleaños de su hija, quien ha sido fan de Taylor Swift desde siempre. Sin embargo, después de que la cantante anunciara que votaría por Kamala Harris tras el debate del martes, la ciudadana decidió que ya no podía apoyarla.

Según TMZ, la madre acusó a Swift de no tener “una mente abierta” al postear su apoyo a Harris tan rápidamente. La mujer cerró su declaración diciendo: “Así que con eso, voy a dejarlo pasar, y he terminado contigo”.

Entre las interacciones en la red, se ha visto una clara división, con seguidores conservadores aplaudiendo la decisión de la madre y liberales burlándose de ella por quejarse de la economía después de comprar boletos muy caros para Swift. TMZ añadió que la publicación de Swift llevó a un incremento en el tráfico a vote.gov.

En un comentario cargado de sarcasmo, Swift se refirió a sí misma como una “dama de los gatos sin hijos” en respuesta a los comentarios previos de JD Vance. Todo esto demuestra que no todos los seguidores de Swift están contentos con sus decisiones políticas y están expresando su descontento de diversas maneras.