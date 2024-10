Argentina: FMI, dólares prestados y «veranito»; cómo seguirán las claves del frente financiero según el Gobierno y el mercado

En medio de un clima favorable para los activos líquidos, el equipo económico empieza a tener variantes en la mesa de decisión. Los vencimientos de deuda y posibles préstamos

El Gobierno celebra la baja sostenida del riesgo país y mejora la perspectiva financiera de la Argentina

Fuente: infobae.com

La consecución de varias semanas con un clima favorable en los mercados para los activos líquidos, que se tradujo en un repunte marcado del precio de los bonos, una baja del riesgo país y una compresión de la brecha cambiaria ante la mayor oferta en los dólares financieros, dio aire al Gobierno para analizar distintas opciones para los próximos vencimientos de deuda.

El equipo económico dio en los últimos días algunas señales en ese sentido: por un lado, enfrió las chances de una negociación próxima a iniciarse con el Fondo Monetario Internacional para conseguir financiamiento adicional, un hecho al que ahora rodeó de condicionantes, y por otro mantiene la expectativa de la concreción de un préstamo en dólares por parte de un grupo de bancos.

Esas dos vías para conseguir dólares y reforzar las reservas del Banco Central (la Fundación Capital de Martín Redrado estima que están en el orden de USD 6.200 millones negativas) pueden marcar las chances de que el Gobierno active un desarme de los controles cambiarios -para el caso del FMI- y para el pago de los vencimientos de la deuda en dólares en enero, para lo cual serviría el Repo con bancos.

Lo que hace algunas semanas pareciera mandatorio para el equipo económico ahora pareciera ser, según interpretan en el mercado y validan en los despachos oficiales, distintas variantes de acción, que pueden o no cristalizarse en caso de que el viento de cola financiero vire en otra dirección. Por ahora, el momentum de compra de divisas por parte del BCRA -y por ende de la solvencia del Tesoro- mejoró la perspectiva en el mercado e hizo bajar el riesgo país en los niveles mínimos desde el cambio de Gobierno.

En el equipo económico aseguran que “no están apurados” para la concreción de esa negociación con un grupo de entidades financieras internacionales (se menciona a dos americanas, una europea y una asiática) y que ese ida y vuelta está centralizado en el Banco Central.

El Repo debe tener una garantía como colateral, y en el caso de la entidad monetaria hay dos opciones: o los Bopreales en dólares, que rinden menos que los bonos del Tesoro en moneda extranjera (a los efectos del Repo es más conveniente para el tomador de deuda porque implica entregar menos títulos en garantía) o tenencias de oro.

El Gobierno se reserva la opción de reactivar una negociación con el FMI o concretar un préstamo de bancos internacionales para reforzar las reservas (Foto: Reuters)

El equipo económico busca una alquimia correcta para balancear esas dos alternativas e intentar conseguir la tasa de interés más baja posible. Una fuente del mercado con conocimiento de las tratativas aseguró que la autoridad monetaria no firmaría un acuerdo con una tasa de interés anual de dos dígitos, pero en el propio BCRA lo relativizan.

“No importa si arreglan la semana que viene, en dos semanas o en noviembre, lo importante para el Gobierno es que el mercado les creyó que lo van a hacer”, razonaba un experimentado operador del mercado consultado por Infobae sobre la tendencia al alza de los activos argentinos.

La especulación que sobrevuela el mercado es que el equipo económico se limitaría a tomar esa deuda solo por el monto necesario para pagar los vencimientos de enero (unos USD 5.000 millones, aunque una parte es intra sector público) y que podría durar un año y medio.

Otras voces en el mercado, siempre bajo condición de anonimato, son menos optimistas con la inminencia de ese deal del Banco Central, y aseguran que el riesgo legal de que las tenencias de oro de la autoridad monetaria intenten ser embargadas por fondos que litiguen contra la Argentina en cortes del extranjero todavía no fue del todo despejado. “La única posibilidad sería que hagan un Repo con el Banco de Basilea que tiene inmunidad por ser una entidad supranacional”, detallaba un hombre de consulta en el mercado y organismos internacionales.

Quien posiblemente esté observando con atención el desenlace de esa negociación es el Fondo Monetario Internacional: el uso de tenencias de oro como colateral para una operación con bancos implicaría menos reservas líquidas, que es una de las variables decisivas en la relación con ese organismo.

El ida y vuelta con el FMI sumará más páginas en las próximas semanas. Luis Caputo encabezará la comitiva argentina en la Asamblea Anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que se desarrollará en la semana entre el 21 y 26 de octubre próximo.

La agenda oficial en Washington aún no está oficializada, pero en ese foro Caputo y sus funcionarios coincidirán con la directora-gerente del organismo Kristalina Georgieva y su segunda al mando del FMI, Gita Gopinath. La foto o el mensaje que acompañe a ese eventual encuentro podrá dar alguna pista sobre qué es lo que viene para la relación entre Buenos Aires y Washington y si la consecución de un acuerdo nuevo es la vía natural o quedará reservada como un plan B.

La versión con mayor insistencia planteaba que la puerta de una negociación hacia un acuerdo nuevo se abriría en algún momento de octubre, pero las última señales que emanaron desde el equipo económico parecen dar cuenta de que esa posibilidad se enfrió.

La incógnita a despejar será si el clima financiero favorable de las últimas semanas abrirá una ventana, por ingreso de dólares, para que el Estado consiga refinanciar su deuda -y así hacer innecesario un préstamo de bancos- y desarmar con mayor firmeza el cepo, o si será mandatorio contar con un refuerzo de divisas que provenga del FMI para hacer un movimiento de shock para terminar con el control de cambios.

En lo sucesivo el mercado cree que el Gobierno todavía tiene desafíos y que la mejora financiera podría tener sus límites, pero que existe un espaldarazo a al programa económico. El Grupo IEB consideró en un informe reciente que “una vez terminado el blanqueo el desafío que tendrán las autoridades del gobierno será transmitir que esta mejora no fue algo temporal, sino que se condice con mejoras en los fundamentals macros”.

“Los desafíos por delante son principalmente la recomposición de reservas cuando el último trimestre suele ser desafiante en términos de compras de divisas en el MULC. Como retos adicionales se encuentra la resiliencia a la baja que muestra la inflación junto con la sostenibilidad de la imagen pública del gobierno”, mencionaron.

Por su parte, la consultora financiera 1816 apuntó que “el mercado empezó a incorporar que mejoró mucho el panorama para la balanza de pagos 2025, gracias al blanqueo (genera potencial de crédito local en dólares) y al apetito offshore por corporativos”.

Y agregó: “Con el nuevo escenario parece posible cubrir los vencimientos de deuda pública de 2025 sin perder muchas reservas, y es lógico que eso impulse la demanda de soberanos”.

En números concretos, los vencimientos en moneda extranjera de 2025 fueron relevados por un informe de Quantum.

“En cuanto al total en moneda extranjera por USD 19.197 millones (2,7% del PBI), la mayor parte son Letras intransferibles con el BCRA (1,5% del PBI), seguido por títulos de deuda (0,9% del PBI) y el resto son de Organismos internacionales -no hay vencimientos de capital con el FMI- y el Club de París (0,4% del PBI) Si bien no se incluyen en estos vencimientos de deuda del Tesoro porque es deuda del BCRA, hay vencimientos de Bopreal por USD 2.117 millones (capital e intereses)”, detalló la consultora que dirige el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx.