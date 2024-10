Cómo afecta la rivalidad entre Netanyahu y Gallant a la represalia israelí al ataque a Irán

Desde el polémico proyecto de reforma judicial impulsado por Netanyahu en marzo del año pasado que existen asperezas entre ambos, que resurgieron en medio de los combates contra los terroristas

No había nada sorprendente en la reunión prevista el miércoles en Washington entre el ministro de Defensa israelí y su homólogo estadounidense hasta que el primer ministro Benjamin Netanyahu bloqueó abruptamente el viaje horas antes del despegue, exponiendo las tensiones no sólo entre los dos gobiernos, sino también entre Netanyahu y su propio jefe de Defensa. Y no es la primera vez.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, se han reunido o hablado más de 80 veces en el último año, pero su última consulta se programó en un momento especialmente delicado, cuando la región se preparaba para que Israel respondiera al ataque con misiles de Teherán del 1 de octubre, posiblemente antes de que comenzara el viernes la festividad de Yom Kippur.

Ahora convergen las divisiones dentro del gobierno israelí y al otro lado del Atlántico, con Netanyahu aparentemente indignado por su falta de contacto directo con el presidente Joe Biden y una rivalidad en el gabinete que ensombrece las deliberaciones sobre la seguridad de Israel.

“Netanyahu está intentando claramente afirmar su control y debilitar a Gallant hasta el punto de que podría debilitar la relación con Estados Unidos”, afirmó Chuck Freilich, ex jefe adjunto del Consejo de Seguridad Nacional de Israel e investigador principal del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv.

Gallant pertenece al partido Likud de Netanyahu, pero ambos se han enfrentado con frecuencia a medida que la guerra de Israel se ha extendido de Gaza a Yemen, a Líbano y ahora, posiblemente, a Irán.

Ambos han discrepado públicamente sobre numerosas decisiones estratégicas clave, como el calendario de un alto al fuego y un acuerdo con Hamas sobre los rehenes, así como el posible papel de la Autoridad Palestina en la futura gobernanza de Gaza. Pero a Gallant también se le considera un futuro rival por el liderazgo del partido, lo que, según los observadores políticos, puede haber influido en el retraso de última hora de su vuelo a Washington.

Netanyahu -que tiene una relación cada vez más fracturada con Biden y, hasta el miércoles, no había hablado con él en casi dos meses- no estaba satisfecho con el viaje en solitario de Gallant, creyendo que la Casa Blanca estaba intentando rodearle y discutir la respuesta a Irán directamente con su ministro de Defensa, según dos funcionarios israelíes familiarizados con la situación. Al igual que otros en este artículo, hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos sensibles.

“La valoración predominante es que Netanyahu teme que Biden pueda dar crédito a Gallant y quiere demostrar a su base política dentro del Likud que está impidiendo que Gallant coordine con los estadounidenses”, escribió el miércoles Itamar Eichner, corresponsal militar del diario Yedioth Ahronoth.

Israel se prepara para devolver el golpe a Teherán por la descarga de casi 200 misiles balísticos de la semana pasada, que mató a un palestino en Cisjordania y alcanzó al menos dos bases militares.

Los halcones israelíes están presionando para una respuesta masiva, incluyendo posibles ataques contra los centros de investigación nuclear de Irán o las instalaciones de producción de petróleo. Los moderados y el gobierno de Biden abogan por una represalia más moderada, con la esperanza de evitar una guerra regional total.

La inesperada orden de bloquear el vuelo del martes vino directamente de Netanyahu, dijo un funcionario israelí, y no se levantaría hasta que se cumplieran sus dos condiciones: que Netanyahu y Biden hablaran por teléfono, y que el gabinete de seguridad israelí votara para aprobar un ataque militar contra Irán.

El primer ministro llevaba días esperando una llamada a solas con Biden, dijo el funcionario, y los dos líderes hablaron finalmente el miércoles, según un comunicado de la oficina del primer ministro.

La llamada figuraba en la agenda de Biden desde hacía varios días, según una persona familiarizada con su agenda. Funcionarios del Pentágono dijeron que la reunión de Gallant con Austin todavía podría tener lugar esta semana.

“Netanyahu está diciendo: ‘Si no puedo hablar con Biden, no permitiré que mi ministro de Defensa lo haga’”, dijo Yossi Melman, columnista de inteligencia desde hace mucho tiempo para el periódico Haaretz. “Estoy seguro de que Gallant acabará yendo a Washington… pero las relaciones son pésimas”.

El equipo de Biden negó el martes que el presidente estuviera evitando una conversación con Netanyahu. Pero su irritación con el primer ministro no es ningún secreto, después de meses en los que Israel ha dejado de lado en gran medida los esfuerzos de Estados Unidos para mediar en un alto al fuego en Gaza y ha llevado a cabo importantes ataques u operaciones en Líbano, Siria y Teherán sin avisar a los funcionarios estadounidenses.

“Ninguna administración ha ayudado a Israel más que yo”, dijo Biden a los periodistas el viernes. “Ninguna. Ninguna. Ninguna. Y creo que Bibi debería recordarlo”, añadió, utilizando el apodo de Netanyahu.

Washington ha instado a Israel a no atacar las instalaciones petrolíferas o nucleares de Irán. Se esperaba que eso formara parte de las conversaciones del miércoles con Gallant, que ha establecido una estrecha relación de trabajo con Austin. Hablan tan a menudo que en los círculos de seguridad israelíes se bromea diciendo que Gallant se lleva mejor con Austin que con Netanyahu.

Las oficinas de Gallant y Netanyahu declinaron hacer comentarios.

La enemistad entre ambos se remonta al menos a marzo del año pasado. Netanyahu intentó despedir a Gallant cuando éste expresó su preocupación por la campaña del gobierno para revisar el sistema judicial israelí, citando la agitación que estaba creando en el ejército. El primer ministro se vio obligado a dar marcha atrás ante las masivas protestas callejeras, y desde entonces los dos han servido juntos, a duras penas.

Gallant no ha expuesto públicamente sus opiniones sobre el alcance de un posible ataque a Irán, pero se ha forjado una reputación como uno de los únicos miembros del gabinete de seguridad dispuestos a desafiar públicamente al primer ministro.

“Gallant es una de las pocas voces moderadas”, afirma Melman, autor de un libro sobre el programa nuclear iraní. “Se puede suponer que está muy atento a las peticiones estadounidenses”.

En abril, tras un ataque previo con misiles y drones por parte de Irán que fue interceptado en gran medida, Israel accedió al consejo estadounidense de “llevarse la victoria”, llevando a cabo un ataque en gran medida simbólico que causó daños limitados a una unidad de defensa aérea iraní.

En los últimos meses, Israel ha infligido duros golpes a Hezbollah, el mayor y más importante apoderado armado de Irán desde el punto de vista estratégico. Israel hizo explotar los dispositivos electrónicos del grupo a mediados de septiembre; menos de dos semanas después, asesinó al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. La semana pasada, las tropas israelíes invadieron el sur de Líbano por primera vez desde 2006.

El embajador de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, describió el último ataque con misiles del país como un intento de “restablecer el equilibrio y la disuasión”. Pero también podría llevar a Teherán al tipo de confrontación directa que, según los analistas, lleva tiempo tratando de evitar.

Mientras Israel estudia cómo tomar represalias, hay varias opciones sobre la mesa, cada una de ellas plagada de complicaciones.

Atacar campos petrolíferos iraníes podría disparar los precios mundiales de la energía en vísperas de las elecciones estadounidenses y desencadenar ataques de represalia de otros grupos apoyados por Irán contra instalaciones petrolíferas operadas por aliados estadounidenses en el Golfo Pérsico.

No está claro cuánto podría hacer Israel por sí solo para dañar significativamente el programa nuclear iraní, ya que la mayor parte de la infraestructura se trasladó decenas de metros bajo tierra después de 2021, cuando Israel supuestamente atacó el complejo nuclear de Natanz, cerca de Isfahán, según Beni Sabti, investigador del programa sobre Irán del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Tel Aviv.

«Las grandes explosiones quedan bien en televisión», dijo Sabti. «Pero no está claro que envíe el mensaje necesario».

Pero sigue siendo una opción popular para los israelíes de línea dura, incluido el ex primer ministro Naftali Bennett

“Si no es ahora, ¿cuándo?” dijo Bennett el martes en X. “AHORA es el momento de atacar las instalaciones nucleares y el régimen de Irán”.

Freilich, ex funcionario de seguridad nacional, dijo que el deseo de eliminar la amenaza nuclear de Irán está muy extendido en los círculos de seguridad israelíes. Pero él y otros expertos militares coincidieron en que el país necesitaría a Estados Unidos – y que a Israel le convendría esperar hasta que Washington esté más abierto a ayudar.

“Creo que Israel tiene que mantener la calma hasta después de las elecciones estadounidenses”, dijo Freilich. “Y entonces existe la posibilidad de atacar los emplazamientos nucleares”.