Detectaron transferencias sospechosas de la ex pareja del presidente Boric a una fundación investigada por fraude

Irina Karamanos aparece con cinco abonos a la Fundación Procultura y no se descarta que sea imputada. Ella negó “categóricamente haber abonado dinero alguno”

Irina Karamanos habría hecho las transferencias entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de 2022, mientras era pareja de Boric.





Fuente: infobae.com

Una verdadera bomba lanzó este miércoles el sitio El Mostrador con la publicación de un reportaje que reveló que Irina Karamanos, ex pareja del presidente Gabriel Boric -y ex ‘no primera dama’, tras su negativa a ocupar ese cargo-, habría hecho al menos cinco transferencias sospechosas a la Fundación Procultura, en la cual trabajaba y la que es investigada por fraude al Fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida, como una arista del llamado Caso Convenios.

Así, al menos, queda de manifiesto en un peritaje hecho por la Policía de Investigaciones (PDI) y consignado por el medio citado. Sin embargo, dicho informe fue enviado al fiscal de Aysén, Carlos Palma, solo unos días antes de que fuera suspendido de su cargo por sus nexos con el abogado Luis Hermosilla y el Caso Audios. La investigación quedó entonces en manos del fiscal Patricio Cooper y se había estancado, hasta ahora.

Cabe señalar que la Fundación Procultura es pesquisada por pasar de recibir $316 millones (USD 343 mil) en fondos públicos en 2021 a $3,2 mil millones (USD 3,480 millones) en 2022.

Esta jornada, alrededor de las 01:30 am, Karamanos publicó una escueta declaración en su cuenta de X negando “categóricamente haber abonado dinero alguno”.

Según la PDI, Procultura postulaba a fondos públicos para realizar proyectos sociales que luego tercerizaba a un menor precio a otras organizaciones o personas naturales, quienes emitían boletas por el total de los montos adjudicados, pero reintegraban la diferencia a la fundación.

Así las cosas, entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de 2022, Irina Karamanos habría hecho al menos cinco abonos – todos cercanos a $1 millón (USD 1,090) – que para la fiscalía se tratarían de reintegros del proyecto “Recreo nos gusta el arte”, ejecutado por Procultura con dineros del Ministerio de las Culturas.

Debido a ello, lo más probable es que el fiscal Cooper reactive la causa y Karamanos sea citada a declarar en calidad de imputada en esta nueva arista.

Este el informe contable de la PDI.

¿Qué dijo Boric?

Esta jornada, el presidente Gabriel Boric respaldó la labor de su ex pareja y aseguró tener la tranquilidad “de que nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política”, en una entrevista con Radio FM Quiero.

“Yo, personalmente, estoy tranquilo. Pero para que la ciudadanía esté tranquila, hay que tener total transparencia. En el comunicado que hace Irina, manifiesta su disposición a colaborar con absolutamente toda la investigación”, agregó.

Boric aseguró que “esa sospecha no me cabe duda que va a ser descartada (…). Confío en Irina, ella va a colaborar totalmente en todas las diligencias que sean necesarias”.

“Los que tratan de empatar, que peleen solos”, agregó, aludiendo a la oposición.

Finalmente, el mandatario subrayó que Karamanos “era mi pareja en el momento que se le está imputando. Vivíamos en un departamento en Erasmo, al lado del metro Calicanto, en Santiago de, no sé, 70 m2. No tengo ninguna duda de que (esta acusación) no tiene asidero, pero que se investigue”, recalcando que la socióloga “va a colaborar y yo también, si fuera necesario, en cualquier cosa”.

Boric y Karamanos se separaron a mediados de noviembre de 2023.

Reacciones

Las reacciones no tardaron en llegar y desde la bancada de diputados de la UDI pidieron al Ministerio Público confirmar si citarán a declarar a la ex ‘no primera dama’.

“Es fundamental que la Fiscalía Nacional aclare esta grave información que involucra directamente a la ex primera dama en el Caso Convenios. Deben transparentar si efectivamente será citada como imputada y, de ser así, explicar por qué han postergado esta diligencia durante tantos meses”, señaló su presidente, Gustavo Benavente.

“Resulta sospechoso que justo cuando se tomó la decisión de citar a Karamanos, el fiscal Palma fuera suspendido. Exigimos que se aclaren las causas de esta suspensión”, agregó el parlamentario Henry Leal, del mismo partido.

“Este caso explotó hace más de un año, pero ha estado paralizado durante los últimos meses. La mención de Karamanos reviste una gravedad considerable y es necesario que se aclare lo antes posible”, sostuvo el también gremialista Marco Antonio Sulantay.

En paralelo, el jefe de la bancada del partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, también la noticia como “de la mayor gravedad”.

“Tiene que haber explicaciones, no solo del Presidente de la República, sino también del Fiscal Nacional. Aquí todos los chilenos merecemos saber qué está ocurriendo”, remató Sánchez.