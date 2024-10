Diputada Choque: «Yo no permito que nadie me muchachee, menos Jerges»

Surgen fricciones internas dentro del propio arcismo para elegir al nuevo presidente de Diputados

Fuente: eldeber.com.bo



La presidencia de la Cámara de Diputados se convirtió en la manzana de la discordia entre diputados arcistas, que ya tienen fricciones abiertas luego de definirse que el candidato oficialista será el paceño Omar Yujra. El cruceño Jerges Mercado objetó esta decisión y se ganó la antipatía de sus propios correligionarios, que le dijeron ‘soberbio’.

“Lo que pasa que Jerges Mercado no lo asume; él es el único que sabe, el único que entiende, el único que cree saber, el único que puede humillar a cualquiera, y cree que ser la gran cosa y cree que nos puede muchachear no, yo no he permitido que nadie me muchacheé y menos él”, dijo molesta la diputada Deysi Choque, luego de comunicar que Omar Yujra fue electo por la bancada arcista. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Este martes se realizó la última sesión de la Cámara de Diputados, el jueves se cerrará la gestión legislativa y la próxima semana deben elegirse las directivas de ambas cámaras; en este caso los arcistas tenían hasta cinco candidatos, pero la noche del lunes, en una reunión con el Presidente y Vicepresidente se definió a Yujra.

Mercado ya fue presidente en la gestión 2022-2023 y pretendió ser reelecto hace un año sin éxito, luego fue designado como jefe de bancada y tuvo serias fricciones con el saliente presidente Israel Huaytari.

“Mis diputados de Santa Cruz y otros diputados me han pedido postularme, yo he aceptado con mucho agrado”, declaraba Mercado el 10 de octubre, al anunciar su postulación y puso como principal logro haber endeudado al país con más de $us 1.700 millones.

“El compañero Jerges dice que le están rogando para postularse, a ver veremos quién le ruega aquí adentro (en el plenario)”, había advertido su correligionario Froilán Mamani una semana después.

Ahora los diputados que rechazan a Nercado admiten que este podría generar algún nivel de conflictividad mayor dentro la bancada arcista. Hasta el 8 de noviembre ya se debe posesionar una nueva directiva de las dos cámaras para dirigir el último año de Gobierno.