El huracán Helene obliga a residentes de Carolina del Norte a dormir en carpas donde antes estaban sus hogares

Los efectos devastadores de la poderosa tormenta continúan afectando a los residentes casi un mes después, especialmente en Swannanoa, donde muchas personas perdieron sus casa y sus enseres

Vecinos de Carolina del Norte aún viven en condiciones precarias luego del paso del huracán Helene. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Casi un mes después de que el huracán Helene arrasara con zonas del sureste de Estados Unidos, dejando más de 250 muertos, los residentes de Carolina del Norte todavía enfrentan los estragos de la tragedia. En Swannanoa, una de las áreas más afectadas, las personas duermen en tiendas de campaña en los terrenos donde solían estar sus hogares, mientras las temperaturas descienden a los bajos -1 grados Celsius durante las noches.

Uno de los sobrevivientes, Kris Weil, ha vivido una experiencia que describe como un milagro. Weil, quien duerme en una tienda junto a su perro, lo ha perdido todo. Su casa fue destruida por inundaciones severas y vientos que azotaron el área el 27 de septiembre.

La tragedia fue aún más dramática, pues menos de 24 horas antes del impacto de la tormenta, su novia, embarazada de ocho meses, fue trasladada al hospital debido a dolores en el pecho. Mientras ella se encontraba en cuidados médicos, Weil decidió quedarse en casa para prepararse para la llegada del bebé, sin imaginar que pronto perdería todo.

El huracán Helene impactó seriamente en el sureste de Estados Unidos. (REUTERS/Eduardo Munoz)

El día de la tormenta, Kris empezó a recibir alertas de inundación en su teléfono, pero no pudo prever la rapidez con la que el agua inundaría su vecindario y su hogar. “La casa se desmoronó completamente y fuimos arrastrados por la corriente, con mi amigo y tres perros”, relató Weil a FOX News. “Por suerte, un equipo de rescate de Chicago apareció justo a tiempo y nos sacaron de un árbol donde habíamos quedado atrapados. Hemos estado durmiendo en tiendas desde entonces”.

Weil logró sujetarse de una vid atada a un árbol mientras sostenía a su perro, resistiendo la fuerza del agua que lo rodeaba. Casi seis horas después, el equipo de rescate de Illinois lo evacuó.

Durante días, Weil no tuvo señal de celular ni acceso a internet, lo que le impidió comunicarse con su pareja. Cuando finalmente logró contactarla, descubrió que había dado a luz de forma prematura, semanas antes de la fecha prevista. Afortunadamente, el bebé, a quien llamaron Sage Nevaeh (cuyo segundo nombre es “Heaven” al revés), se encontraba bien y estaba a punto de ser dado de alta del hospital. La novia de Weil había calificado para un programa que le ofrecía vivienda temporal, y tanto ella como el bebé estaban a salvo.

La comunidad de Swannanoa en Carolina del Norte es de las más afectadas por la destrucción. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Weil destacó el apoyo de la comunidad y los voluntarios, quienes han sido fundamentales en su recuperación emocional y material. “Las iglesias y la gente de la comunidad han sido increíbles. Nos han traído todo lo que necesitamos y no se van hasta asegurarse de que estemos bien”, comentó con gratitud.

Voluntarios han donado varias tiendas de campaña, comida, una bicicleta y un auto a Weil para que pueda visitar a su familia. Sin embargo, su situación no es única. A menos de un kilómetro, Dara Cody y su vecino también duermen en tiendas donde alguna vez estuvieron sus hogares.

Cody relató al mismo medio cómo, la noche de la tormenta, un presentimiento la mantuvo despierta. “Por alguna razón no podía dormir. Me levanté varias veces para revisar el nivel del río, y en una ocasión vi que había subido casi cuatro metros en 30 minutos”, recordó. Al darse cuenta del peligro inminente, despertó a su pareja y huyeron. Horas después, cuando regresaron, su casa ya no existía; el río había destrozado no solo su vivienda, sino gran parte de la comunidad.

“Fue como estar en un sueño, no podía creer lo que veía”, dijo Cody. “Nuestra casa, mi auto, todo se había ido, y el dolor de ver la destrucción no solo de nuestro hogar, sino de todo el pueblo, fue indescriptible”.

Cientos de residentes perdieron sus casas debido a las inundaciones y los fuertes vientos que azotaron el área el 27 de septiembre. (REUTERS/Nathan Frandino)

Desde entonces, Cody ha estado recuperando lo que puede de los escombros, con la ayuda de voluntarios de la organización Emerge Ministries, que han estado trabajando incansablemente para limpiar los restos. Ella y su pareja ahora duermen en una tienda junto al río, y están a la espera de ver si podrán recibir una casa pequeña, siempre que el condado lo permita.

Los voluntarios han sido una fuente constante de apoyo para los damnificados. Shannon Martin Easley, voluntaria de Louisiana, explicó que Emerge Ministries ha movilizado entre 50 y 150 personas para ayudar en la región. Han llegado desde diferentes estados para brindar asistencia, desde Ohio hasta Maryland. Entre los servicios ofrecidos, destacan la entrega de suministros, la preparación de comidas calientes y el despeje de caminos.

Martha Hershberger, de la iglesia Shekinah Christian Fellowship en Ohio, comentó que ha estado sirviendo entre 1,500 y 2,000 comidas diarias en Swannanoa. Hershberger subrayó que la comunidad necesitará ayuda por mucho tiempo: “Hemos hablado con personas que lo han perdido todo, desde sus hogares hasta a sus vecinos que se ahogaron”.