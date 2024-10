El Pentágono dijo que Corea del Norte envió unos 10.000 soldados a Rusia para sumarse a la invasión a Ucrania

Las tropas de Kim Jong-un podrían ser utilizadas para apoyar operaciones de combate contra las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk, algo que ya confirmó la OTAN y que anticipó Volodimir Zelensky

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (derecha), y el líder norcoreano, Kim Jong Un, sonríen durante una reunión en el aeropuerto internacional Pyongyang Sunan el 19 de junio de 2024. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP, archivo)





Corea del Norte ha enviado cerca de 10.000 soldados a Rusia para entrenarse y luchar en Ucrania en “las próximas semanas”, dijo el lunes la portavoz del Pentágono Sabrina Singh.

Singh dijo que algunos de esos soldados ya se han acercado a Ucrania.

“Nos preocupa cada vez más que Rusia pretenda utilizar a estos soldados en combate o para apoyar operaciones de combate contra las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk”, dijo a los periodistas.

Singh dijo que el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, ya ha advertido públicamente que si los soldados norcoreanos fueran utilizados en el campo de batalla, serían considerados beligerantes y objetivos legítimos, y que su uso también tendría graves implicaciones para la seguridad en el Indo-Pacífico.

El jefe del Pentágono Lloyd Austin (REUTERS/Valentyn Ogirenko/archivo)

Austin se reunirá con sus homólogos surcoreanos a finales de esta semana en el Pentágono, donde se espera que se discuta el uso de los soldados norcoreanos en Ucrania. Singh dijo que no habría limitaciones en el uso de las armas proporcionadas por Estados Unidos en esas fuerzas.

“Si vemos tropas de la RPDC avanzando hacia las líneas del frente, son cobeligerantes en la guerra”, dijo Singh, utilizando el acrónimo de la República Popular Democrática de Corea, o Corea del Norte. “Es un cálculo que Corea del Norte tiene que hace”..

A primera hora del lunes, la OTAN dijo que algunas de las tropas norcoreanas ya han sido desplegadas en la región fronteriza de Kursk, donde Rusia ha estado luchando para hacer retroceder una incursión ucraniana.

“Hoy puedo confirmar que se han enviado tropas norcoreanas a Rusia y que se han desplegado unidades militares norcoreanas en la región de Kursk”, declaró a la prensa el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hace una declaración tras reunirse con una delegación surcoreana de alto nivel en la sede de la OTAN en Bruselas. (AP Foto/Virginia Mayo)

Rutte dijo que el movimiento representa “una escalada significativa” en la participación de Corea del Norte en el conflicto y marca “una peligrosa expansión de la guerra de Rusia”.

La incorporación de miles de soldados norcoreanos al mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial aumentará la presión sobre el agotado y sobrecargado ejército ucraniano. También avivará las tensiones geopolíticas en la península de Corea y en la región más amplia del Indo-Pacífico, incluidos Japón y Australia, afirman los funcionarios occidentales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, desea remodelar la dinámica del poder mundial. Intentó crear un contrapeso a la influencia occidental con una cumbre de los países BRICS, incluidos los líderes de China e India, celebrada en Rusia la semana pasada. Ha pedido ayuda directa para la guerra a Irán, que ha suministrado aviones no tripulados, y a Corea del Norte, que ha enviado grandes cantidades de munición, según los gobiernos occidentales.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, restó importancia a los comentarios de Rutte y recordó que Pyongyang y Moscú firmaron un pacto conjunto de seguridad el pasado mes de junio. No llegó a confirmar la presencia de soldados norcoreanos en Rusia.

Lavrov afirmó que instructores militares occidentales ya han sido desplegados de forma encubierta en Ucrania para ayudar a su ejército a utilizar armas de largo alcance proporcionadas por socios occidentales.

“Personal militar occidental lleva mucho tiempo trabajando en Ucrania”, declaró Lavrov tras reunirse en Moscú con el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait.

Ucrania, cuyas defensas están sometidas a una fuerte presión rusa en su región oriental de Donetsk, podría recibir más noticias sombrías de las elecciones presidenciales estadounidenses de la próxima semana. Una victoria de Donald Trump podría hacer disminuir la ayuda militar clave de Estados Unidos.

En Moscú, el Ministerio de Defensa anunció el lunes que las tropas rusas han capturado el pueblo de Tsukuryne, en Donetsk, el último asentamiento en sucumbir a la lenta embestida rusa.

Rutte habló en Bruselas después de que una delegación surcoreana de alto nivel, incluidos altos funcionarios de inteligencia y militares, así como diplomáticos de alto rango, informaran a los 32 embajadores nacionales de la alianza en la sede de la OTAN.

Rutte afirmó que la OTAN está “consultando activamente dentro de la alianza, con Ucrania y con nuestros socios del Indo-Pacífico” sobre la evolución de la situación. Dijo que iba a hablar en breve con el Presidente de Corea del Sur y con el Ministro de Defensa de Ucrania.

“Seguimos vigilando de cerca la situación”, afirmó. No aceptó preguntas tras la declaración.

Los surcoreanos no mostraron pruebas de la presencia de tropas norcoreanas en Kursk, según funcionarios europeos que estuvieron presentes en el intercambio de 90 minutos y hablaron con The Associated Press sobre la reunión informativa de seguridad bajo condición de anonimato.

No está claro cómo ni cuándo podrían responder los aliados de la OTAN a la implicación norcoreana. Podrían, por ejemplo, levantar las restricciones que impiden a Ucrania utilizar armas suministradas por Occidente para ataques de largo alcance en suelo ruso.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, citando informes de inteligencia, afirmó el pasado viernes que las tropas norcoreanas estarían en el campo de batalla en cuestión de días.

Anteriormente había declarado que su gobierno tenía información de que unos 10.000 soldados norcoreanos se estaban preparando para unirse a las fuerzas rusas que luchan contra su país.

Días antes de que Zelensky hablara, funcionarios estadounidenses y surcoreanos dijeron que había pruebas de que Corea del Norte había enviado tropas a Rusia.