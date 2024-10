«El teniente te está mirando»: las palabras de una madre que evitaron que delincuentes armados rapten a su hija

«Esas palabras Dios me las puso en mi boca y permitió que (el raptor) pare lo que estaba haciendo. Yo me puse de pecho contra él, me apuntó con el arma, incluso quiso convencer a mi hija», recuerda la mujer.

Luego de vivir el episodio de terror, la mujer alertó a sus vecinos para que tomen precaución. «En la calle 21 de Mayo, intentaron quitarme a mi hija. La llevaba en brazos, me apuntaron con el arma para quitármela, me arañó el brazo. Vecinos cuiden a sus hijos, no salgan, no hay seguridad en el barrio», decía al borde del llanto en un audio compartido en su grupo de vecinos del barrio.