Horóscopo de hoy, 26 de octubre: ¿qué te depara el destino?

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: A pesar de la diferencia de caracteres las cosas están marchando bien con tu nuevo amor, has encontrado la felicidad que desde hace mucho no tenías, esa persona pondrá todo de su parte para hacerte sentir bien, si le demuestras que es importante en tu vida tu romance será duradero. Número para la buena racha: 4.

TAURO:20 ABRIL – 20 MAYO: La persona que quieres desconfía de quien influye en tus decisiones, sin darte cuenta estás provocando dudas que podrían terminar con tu tranquilidad, está en tus manos darle la seguridad que necesita tu relación sentimental. Número para la buena racha: 12.

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: Te sentirás tranquilo y podrás pensar en tu vida sentimental con objetividad, te darás cuenta de que la rutina está terminando con la ilusión y te propondrás retomar las actividades que solían disfrutar juntos, tus planes emocionarán a tu pareja que no ocultará su felicidad. Número para la buena racha: 6.

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: Dale otra oportunidad a esa persona que demuestra arrepentimiento por haber lastimado tus sentimientos es sincero, no dejes que tu orgullo te separe de la persona que amas, se ganará nuevamente tu confianza y los malos momentos quedarán en el olvido. Número para la buena racha: 3.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: La atracción y el amor que te une a esa persona que ha llegado a tu vida de manera inesperada se mantendrá como el primer día, sentirás que los lazos que los unen son muy fuertes, tienes todo a tu favor para lograr una relación como tú la buscabas. Número para la buena racha: 14.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: No te dejes dominar por los celos, tu pareja empieza a cansarse de justificar cada uno de sus actos, si le demuestras confianza y enfatizas en la comunicación tu relación tomará otro rumbo y se sentirán mejor el uno con el otro. Número para la buena racha: 5.

LIBRA: 23 SEPTIEMBRE – 22 OCTUBRE: Al fin se solucionarán los problemas que se estaban convirtiendo en un obstáculo en tu vida sentimental, el ser amado te demostrará que al igual que tú está dispuesto hacer cualquier sacrificio para que las cosas mejoren y estén más unidos. Número para la buena racha: 13.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Asistirás a una reunión donde pasarás instantes incómodos con las impertinencias de una persona con quien no simpatizas, la intervención oportuna de tu pareja te evitará un mal momento, superadas las situaciones desagradables disfrutarán de encuentros íntimos llenos de ternura. Número para la buena racha: 10.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: No te quedes esperando que la persona que quieres conquistar se acerque a ti sin que hagas nada por demostrarle tu interés, tendrás que vencer tu timidez y tomar la iniciativa o perderás tu gran oportunidad, no la dejes pasar. Número para la buena racha: 7.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Una persona joven llegará a tu vida y te impactará. Te conquistará con su carácter alegre y contagiará su optimismo, a pesar de tus dudas iniciales a su lado encontrarás lo que estabas buscando. Número para la buena racha: 1.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: No rechaces las invitaciones de tus amistades, quedarte solo te hará recordar a esa persona que ha salido de tu vida y que aún no has podido olvidar, el apoyo de gente que te aprecia te hará comprender que si no pones de tu parte estarás cerrando tu corazón a nuevas ilusiones. Número para la buena racha: 9.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Tendrás que darte cuenta de que con tu actitud estás provocando el resentimiento de tu pareja, las discusiones continuarán si no aprendes a escuchar y a reconocer tus errores, reflexiona, puedes disfrutar de mucha felicidad si correspondes al afecto que recibes. Número para la buena racha: 22.

