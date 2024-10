Israel bombardeó objetivos terroristas de Hezbollah en la histórica ciudad costera libanesa de Tiro

Tras pedir la evacuación de sus habitantes, las Fuerzas de Defensa llevaron a cabo los ataques

https://eju.tv/wp-content/uploads/2024/10/FR4nUlBg-34142307.mp4 La ciudad portuaria de Tiro fue objeto de intensos bombardeos. Israel comenzó a bombardear la ciudad unas tres horas después de emitir una orden en línea para que los residentes huyeran de las zonas centrales

Varios aviones israelíes atacaron el miércoles varios edificios de la ciudad costera de Tiro, en el sur de Líbano, lanzando al aire grandes nubes de humo negro.

La Agencia Nacional de Noticias, estatal, informó de que un ataque israelí contra la cercana ciudad de Maarakeh causó la muerte de tres personas. No se informaron víctimas en Tiro, donde el ejército israelí había emitido advertencias de evacuación antes de los ataques.

Mientras tanto, el grupo libanés Hezbollah lanzó otra andanada de cohetes contra Israel, dos de los cuales hicieron sonar las sirenas antiaéreas en Tel Aviv antes de ser interceptados. Una nube de humo podía verse en el cielo desde el hotel donde se alojaba el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en su última visita a la región para intentar reanudar las conversaciones de alto el fuego.

Hezbollah comenzó a disparar cohetes, misiles y aviones no tripulados contra Israel, provocando ataques aéreos de represalia, después de que el ataque de Hamás desde Gaza el 7 de octubre de 2023 desencadenara la guerra allí. El mes pasado estalló una guerra total en Líbano, y los ataques israelíes acabaron con la vida del máximo dirigente de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de la mayoría de sus altos mandos. Las fuerzas terrestres israelíes invadieron el sur de Líbano a principios de octubre.

El ejército israelí dijo el martes que uno de sus ataques aéreos de las últimas semanas abatió a Hashem Safieddine, un alto dirigente de Hezbollah y clérigo que se esperaba ampliamente que sucediera a Nasrallah.

Tiro, capital de provincia, se había librado en gran medida de la guerra entre Israel y Hezbollah, pero los ataques en la ciudad y sus alrededores se han intensificado recientemente.

Varias personas permanecen de pie mientras el humo ondea sobre la ciudad portuaria de Tiro, incluida en la lista de la UNESCO, tras los ataques israelíes, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbolá y las fuerzas israelíes. (REUTERS/Aziz Taher)

Esta ciudad de 2.500 años de antigüedad, situada a unos 80 kilómetros al sur de Beirut, es conocida por sus playas vírgenes, su antiguo puerto y sus imponentes ruinas e hipódromo romanos, declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es una de las mayores ciudades del Líbano y una vibrante metrópolis muy popular entre los turistas.

Los edificios atacados el miércoles se encontraban entre varios sitios del patrimonio, incluido el hipódromo y un grupo de sitios costeros asociados con los antiguos fenicios y los cruzados.

El ejército israelí emitió advertencias de evacuación un par de horas antes para docenas de edificios en el corazón de la ciudad. Indicó a los residentes que se desplazaran al norte del río Awali, decenas de kilómetros al norte.

El humo sale tras un ataque israelí, en medio de las hostilidades en curso entre Hezbollah y las fuerzas israelíes, en Tiro. (REUTERS/Aziz Taher)

Avichay Adraee, portavoz militar israelí, dijo en la plataforma X que había activos de Hezbollah en la zona del aviso de evacuación, sin dar más detalles ni aportar pruebas.

La ciudad está en el sur de Líbano, donde Hezbollah tiene una fuerte presencia, y sus legisladores son miembros del grupo o de sus aliados. Pero en Tiro también viven civiles sin vínculos con el grupo, incluida una considerable comunidad cristiana.

Los socorristas de la Defensa Civil libanesa utilizaron altavoces para advertir a los residentes que evacuaran la zona y ayudaron a los ancianos y a otras personas que tenían dificultades para salir. Ali Safieddine, jefe de la Defensa Civil, dijo a The Associated Press que no hubo víctimas.

El Dr. Wissam Ghazal, funcionario de salud en Tiro, dijo que los ataques alcanzaron seis edificios, aplastando cuatro de ellos, alrededor de dos horas y media después de las advertencias de evacuación. Se podía ver a personas desplazadas por los ataques en parques y sentadas a los lados de las carreteras cercanas.

Mientras tanto, Hezbollah continúa con sus ataques en el norte de Israel. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Más de 2.500 personas han muerto en Líbano desde que comenzó el conflicto a finales del año pasado, según el Ministerio de Sanidad libanés, que no distingue entre civiles y combatientes. Más de un millón de personas han huido de sus hogares desde septiembre.

En el bando israelí, los ataques han matado a unas 60 personas, la mitad de ellas soldados. El lanzamiento casi diario de cohetes ha vaciado comunidades del norte de Israel, desplazando a unas 60.000 personas. En las últimas semanas, Hezbollah ha ampliado su radio de acción, lanzando decenas de cohetes al día y apuntando regularmente a la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. La mayoría de los proyectiles son interceptados o caen en zonas abiertas.