José Mujica habló de Nicaragua y Venezuela: «Juegan a la democracia, pero cuando no se les da el resultado… es una joda»

En medio de su recuperación, el ex presidente uruguayo se refirió en duros términos sobre los regímenes liderados por Daniel Ortega y Nicolás Maduro. El líder de la izquierda sostuvo que el venezolano “no le va a dar pelota” a Lula da Silva

El ex presidente José Mujica reapareció en una entrevista con el diario uruguayo El Observador (Captura El Observador Uruguay)





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A sus 89 años, el ex presidente uruguayo José Mujica piensa desde hace tiempo en la muerte. Y la siente cerca: “Yo ya me estoy por morir”, le dijo a periodistas del diario uruguayo El Observador cuando lo fueron a entrevistar en su chacra. Los problemas de salud que lo aquejaron en las últimas semanas –derivados de un cáncer de esófago– quizás hicieron que pensara en el final más seguido.

Mujica se alimenta desde hace un mes a través de una sonda gástrica, porque se le formó una fibrosis en el esófago como consecuencia de las 32 sesiones de radioterapia que recibió para tratar el tumor. Eso lo mantuvo alejado de la campaña electoral hacia las elecciones del 27 de octubre, a las que Yamandú Orsi, su candidato, llega como favorito.

Durante su recuperación, Mujica ha tenido pocas apariciones públicas y este jueves reapareció en una entrevista con el medio uruguayo. El ex presidente volvió a criticar a Venezuela, al ser consultado sobre las expresiones del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN), que después de las elecciones del 28 de julio felicitó a Nicolás Maduro.

El expresidente uruguayo José Mujica (EFE/ Elvis González)

Mujica, que es uno de los dirigentes fundadores de ese grupo, dijo que no tiene “idea qué es” ese movimiento actualmente. “Debe haber mucha nostalgia. Nicaragua y Venezuela son indefendibles como están hoy. Por un lado, juegan a la democracia y no tienen el coraje de decir: ‘Estamos por la dictadura del proletariado’”, cuestionó el líder de la izquierda uruguaya.

“Al fin y al cabo, eso es lo que decidieron los cubanos. Será una cagada, pero es una decisión política que tomaron hace un montón de años. Estos juegan a la democracia, pero cuando no se les da el resultado… nah, es una joda”, cuestionó el ex presidente.

Mujica también fue consultado sobre la postura que tomó el presidente de Brasil en este asunto. “Lula está buscando resultados. Brasil tiene tantos kilómetros de frontera con Venezuela que no los controla ni la OTAN. Yo confío en Lula, pero Maduro no le va a dar pelota”, dijo el ex mandatario.

La llamada del Papa Francisco

El Papa Francisco y Mujica habían quedado de reunirse, pero el dirigente uruguayo tuvo complicaciones en su salud que no se lo permitieron. Eso no impidió que mantuvieran un diálogo telefónico, como reconoció en la entrevista el ex presidente.

“Yo había quedado en ir y me enfermé. Yo le tengo un gran respeto al papa. Hay 4.200 religiones, lo que a uno le hace llegar a la conclusión de que el ser humano es un animal utópico que necesita creer en algo. Entonces, no es cuestión de andar sorteando a las religiones”, dijo Mujica, quien asegura tener respeto por las religiones pero no pertenecer a ninguna.

“Con el Papa tengo una bonhomía social. La primera vez que fui y hablé con él me dijo: ‘Usted comprenderá que esta es la monarquía más vieja que queda. Cambiar esto no es fácil’. Yo tenía que hablar media hora y terminamos hablando una hora y media. Cuando salgo me agarra un cardenal que parecía la Gestapo. La segunda vez que fui, el cardenal ya no estaba más”, continuó.

José Mujica y el papa Francisco, durante una visita del expresidente uruguayo a Roma en 2023 (AFP)

Para Mujica, la Iglesia Católica es “mucho más inteligente” que la izquierda. “Vende las instituciones las instituciones con belleza. Inventa el colegio cardenalicio, la fumata, la campana. Le pone color. El Comité Central es una manga de viejo que toma unas decisiones con unos papeles. Nos lleva muertos en sabiduría la iglesia”, elogió.

El ex presidente uruguayo dijo que le gustaría ser recordado como un “viejo que valoraba la vida”. “Para tener libertad, tenés que zafar todo lo más que puedas de la ley de la necesidad. A ver si me puedo explicar: si vos dejás que la cultura contemporánea que te rodea te cubra de necesidades, las necesidades son infinitas. Entonces vos tenés que pasar la vida para tapar el costo de esas necesidades. Te creés que sos libre, pero no. Sos un pagador de cuentas”, reflexionó.