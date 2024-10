Kate Middleton anunció que volverá con los conciertos de navidad junto al príncipe William

Si bien este año la princesa de Gales tiene completa autonomía sobre su agenda navideña, priorizando su recuperación personal, confirmó su prensencia en el Royal Carols: Together at Christmas”

Kate Middleton tiene libertad para decidir sobre su asistencia a las celebraciones navideñas en Sandringham (REUTERS)





Este año, Kate Middleton se encuentra en una posición inusual en cuanto a sus compromisos navideños. Aunque tradicionalmente la familia real británica se reúne en la finca de Sandringham para celebrar la Navidad, un nuevo informe indica que la Princesa de Gales tiene plena libertad para decidir si asistirá o no al evento. Según la publicación del medio británico The Express, la esposa del Príncipe William no enfrenta ninguna presión para unirse a la familia si no se siente lo suficientemente recuperada.

Después de haber pasado varios meses sometiéndose a un tratamiento de quimioterapia preventiva, la prioridad de Kate es su bienestar. Un informante cercano a la realeza mencionó que, si bien Kate está en la lista de invitados y desea participar junto a sus hijos y el resto de la familia, los demás miembros de la realeza comprenden completamente que su salud es lo primero. “Obviamente, todos esperan tenerla allí, pero si no se siente bien ese día, la familia lo entenderá”, comentó la fuente.

Prioridad de Kate Middleton es su bienestar tras someterse a tratamiento de quimioterapia preventiva (EP)

El regreso del concierto navideño “Royal Carols: Together at Christmas”

A pesar de la incertidumbre que rodea su asistencia a la Navidad en Sandringham, Kate Middleton confirmó que retomará uno de sus proyectos más personales: el concierto navideño anual “Royal Carols: Together at Christmas”. Este evento, que inició en 2021, se convirtió en una tradición televisada la noche de Nochebuena en el Reino Unido, y este año marca su cuarta edición.

El concierto es una ocasión festiva para celebrar la música navideña que tiene un profundo sentido de gratitud y homenaje. Cada año, el evento sirvió para honrar a personas y comunidades que hicieron contribuciones importantes en la sociedad. En su primera edición, el tema central fue agradecer a quienes ayudaron durante la pandemia. En 2022, la celebración se dedicó a la memoria de la Reina Isabel II, mientras que el año pasado, Kate destacó a los trabajadores del sector de la infancia, una causa muy cercana a su corazón.

Este año, el concierto cobra aún más relevancia, no solo por los homenajes que incluirá, sino por lo que simboliza en el contexto personal de Kate. Después de su recuperación del cáncer, esta será una oportunidad tanto para celebrar la Navidad como para marcar su regreso a la vida pública. Los rumores indican que los hijos de los príncipes, George, Charlotte y Louis, también participarán, tal como lo han hecho en años anteriores, brindando momentos entrañables para los espectadores.

Kate Middleton se reincorpora gradualmente a sus deberes reales enfocados en su bienestar

El estado de salud de Kate Middleton y su enfoque en la recuperación

Uno de los temas más destacados en torno a Kate Middleton en 2024 fue su estado de salud. A principios de año, Kate anunció públicamente que se encontraba en tratamiento tras una cirugía abdominal planificada, que incluyó sesiones de quimioterapia preventiva. La noticia fue un choque para el público, especialmente dado que, en el transcurso de los meses anteriores, hubo especulación sobre su ausencia prolongada de los eventos reales.

En un conmovedor vídeo compartido en su cuenta oficial de Instagram, la Princesa de Gales comunicó que había completado su tratamiento y que se encontraba libre de cáncer. Sin embargo, también fue clara al señalar que, aunque el tratamiento había finalizado, la recuperación completa aún sería un proceso largo. En sus propias palabras: “Mi camino hacia la curación y la recuperación total es largo, y debo seguir tomando cada día tal como viene”.

La salud de Kate Middleton en 2024 fue foco de atención tras su cirugía y un tratamiento preventivo (REUTERS)

Progresiva reincorporación de Kate a sus deberes reales

A lo largo del año, Kate Middleton fue retomando gradualmente sus actividades públicas, aunque de forma controlada y mesurada. Uno de los primeros eventos importantes a los que asistió fue la ceremonia del Trooping the Colour y las finales de Wimbledon, dos ocasiones icónicas en el calendario británico. Desde entonces, Kate lideró varias reuniones y ha participado en proyectos clave como parte de su trabajo con la Royal Foundation, una organización de la cual es copresidenta junto a su esposo, el Príncipe William.

Sin embargo, su agenda aún se maneja con precaución. Según fuentes cercanas al palacio, Kate está entusiasmada por regresar a sus deberes reales, pero sigue enfocada en mantener un equilibrio que le permita recuperarse plenamente. La participación en eventos como el Día del Recuerdo, en noviembre, aún no está confirmada, lo que refleja su punto de vista de priorizar su bienestar mientras recupera gradualmente sus responsabilidades oficiales.