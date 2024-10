Keanu Reeves debutó como piloto de carreras profesional y sorprendió a sus fans

A sus 60 años, el actor demostró su destreza al volante en el prestigioso Indianapolis Motor Speedway.

Keanu Reeves, reconocido mundialmente por su papel en la saga Matrix, hizo su debut profesional en las carreras de autos este sábado en el icónico circuito de Indianapolis Motor Speedway.

El actor de 60 años participó en la primera carrera de la Toyota GR Cup, una serie de carreras de especificaciones de Toyota que sirve como evento de apoyo para la carrera de autos deportivos Indy 8 Hour de este fin de semana.

Keanu Reeves compitiendo en su debut profesional de carreras en Indianapolis Motor Speedway (AP Photo/Darron Cummings) Keanu Reeves compitiendo en su debut profesional de carreras en Indianapolis Motor Speedway (AP Photo/Darron Cummings)

Reeves, quien calificó en el puesto 31 de 35 participantes, demostró habilidad al evitar un choque en la primera vuelta en la Curva 14. Durante la carrera, la estrella de cine logró mejorar su posición, llegando a ubicarse en el puesto 21.

Sin embargo, aproximadamente a la mitad de la competencia de 45 minutos, experimentó un trompo en la salida de la Curva 9, terminando en el césped sin sufrir colisión alguna.

La estrella de cine condujo el auto número 92, que lució una publicidad de su novela gráfica «The Book of Elsewhere» (X/Indianapolis Motor Speedway) La estrella de cine condujo el auto número 92, que lució una publicidad de su novela gráfica «The Book of Elsewhere» (X/Indianapolis Motor Speedway)

Tras el incidente, Keanu Reeves señaló que no había resultado herido y se reincorporó rápidamente a la carrera, continuando con determinación hasta el final.

El protagonista de John Wick finalmente cruzó la línea de meta en la 25ª posición, completando así su primera experiencia en una carrera profesional.

Los apasionados seguidores de Keanu Reeves se congregaron en Indianapolis, animando al actor en su nueva faceta como piloto en la Toyota GR Cup (AP Photo/Darron Cummings) Los apasionados seguidores de Keanu Reeves se congregaron en Indianapolis, animando al actor en su nueva faceta como piloto en la Toyota GR Cup (AP Photo/Darron Cummings)

Cabe destacar que el actor está programado para participar en una segunda carrera este domingo, lo que le brindará otra oportunidad para mejorar su desempeño en el circuito.

Para esta competición, Keanu pilotó el auto número 92, que además de ser su vehículo de carreras, sirvió como plataforma para promocionar su novela gráfica The Book of Elsewhere.

El artista canadiense no estuvo solo en esta aventura automovilística, ya que compitió como compañero de equipo de Cody Jones, miembro del popular grupo de deportes y comedia Dude Perfect.

En plena acción, Reeves sorteó un incidente en la curva 14, mostrando su habilidad en la pista durante su primera carrera oficial (AP Photo/Darron Cummings) En plena acción, Reeves sorteó un incidente en la curva 14, mostrando su habilidad en la pista durante su primera carrera oficial (AP Photo/Darron Cummings)

Esta incursión en el mundo de las carreras profesionales no es la primera experiencia de Keanu Reeves en el automovilismo. En 2009, ya había demostrado su pasión por la velocidad al participar y ganar una carrera de celebridades en Long Beach, California, como parte del Toyota Grand Prix.

Además, es conocido en la industria del entretenimiento por su afición a los deportes de motor, habiendo sido visto frecuentemente como espectador en eventos de MotoGP y Fórmula 1.

El artista disfrutó de la atmósfera del evento deportivo y recibió el cariño de sus fans en el circuito (AP Photo/Darron Cummings) El artista disfrutó de la atmósfera del evento deportivo y recibió el cariño de sus fans en el circuito (AP Photo/Darron Cummings)

El próximo martes, apenas unos días después de su debut en las pistas, Reeves está programado para cambiar de velocidad y volver al mundo del cine. Asistirá a una proyección especial en Los Ángeles para celebrar el 30º aniversario del largometraje Speed, acompañado por su co-protagonista Sandra Bullock.

Keanu Reeves y Sandra Bullock celebrarán los 30 años de «Speed» con una proyección especial en Los Ángeles (20TH CENTURY FOX/AFP) Keanu Reeves y Sandra Bullock celebrarán los 30 años de «Speed» con una proyección especial en Los Ángeles (20TH CENTURY FOX/AFP)

El regreso de John Wick en “Ballerina”

Mientras Keanu Reeves se aventura en el mundo de las carreras profesionales, su icónico personaje John Wick está listo para regresar a la pantalla grande en Ballerina, un esperado spin-off de la exitosa franquicia de acción que ha cautivado a audiencias de todo el mundo.

Protagonizada por Ana de Armas, la película se sitúa estratégicamente entre los eventos del tercer y cuarto filme de la saga, expandiendo el universo de asesinos de élite que ha fascinado a los espectadores.

La actriz cubanoespañola interpreta a una joven asesina y bailarina que emprende un peligroso camino de venganza contra aquellos que asesinaron a su familia.

El recientemente lanzado tráiler ofrece un vistazo emocionante a lo que los fans pueden esperar, mostrando a Ana De Armas en intensas secuencias de acción, incluyendo una escena donde maneja un impresionante lanzallamas.

Uno de los aspectos más destacados del tráiler es la aparición del propio Keanu Reeves como John Wick. En una breve pero significativa escena, vemos a la protagonista recibiendo consejos del legendario Baba Yaga, estableciendo una conexión directa con la saga principal.

En «Ballerina», Keanu Reeves regresa como John Wick, conectando con Ana de Armas en una emocionante nueva entrega de la franquicia (Lionsgate) En «Ballerina», Keanu Reeves regresa como John Wick, conectando con Ana de Armas en una emocionante nueva entrega de la franquicia (Lionsgate)

La producción, dirigida por Len Wiseman, cuenta además con el regreso de otros rostros familiares de la franquicia. Ian McShane y Angelica Huston repiten sus papeles, aportando continuidad y profundidad al mundo de John Wick.

A este elenco estelar se suman nuevas incorporaciones de peso como Norman Reedus, Sharon Duncan-Brewster y Gabriel Byrne