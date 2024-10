“Llevaba días bebiendo, no recuerdo nada”: la insólita justificación de una ex figura de Francia en el juicio por presunta violación

El ex futbolista de Sevilla y Mónaco se enfrenta al pedido de la Fiscalía de dos años y medio de prisión.

Wissam Ben Yedder, ex delantero del Sevilla, Mónaco y de la selección de Francia, enfrenta un juicio en Niza por agresión sexual en el que argumentó insólitamente que su problema de alcoholismo fue la causa de sus acciones. El jugador fue detenido en septiembre pasado en su domicilio, y la Fiscalía solicitó una pena de dos años y medio de prisión. Durante el juicio, Ben Yedder declaró: “No recuerdo nada, no puedo decir si lo hice. Es por el alcohol que estoy aquí. Pido perdón sinceramente a la víctima, a su familia, a mi familia”.

El futbolista francés ha estado lidiando con el alcoholismo durante varios años, un problema que, según él, lo llevó a olvidar y a dejar de pensar en sus problemas personales, como su proceso de divorcio y las estafas de su agente y asesor financiero. Su abogada informó que Ben Yedder está participando en un programa de Alcohólicos Anónimos para desintoxicarse.

“Fue una época un poco difícil, tuve problemas con mis agentes, con mi mujer… Llevaba tres o cuatro días bebiendo. Continué cada vez más, se intensificó. Estaba bajo los efectos del alcohol, debería haberlo dejado pero no era yo mismo. El alcohol me hizo olvidar, me ayudó a dejar de pensar…. Me doy cuenta de que fue el peor error de mi vida. Soy una persona solitaria, me cuesta confiar en la gente. Me traicionaron en muchas historias. Me refugié en el alcohol”, se justificó Ben Yedder.

ARCHIVO – El delantero francés Wissam Ben Yedder previo al partido contra Croacia por la Liga de las Naciones, el 6 de junio de 2022, en Split. (AP Foto/Darko Bandic) ARCHIVO – El delantero francés Wissam Ben Yedder previo al partido contra Croacia por la Liga de las Naciones, el 6 de junio de 2022, en Split. (AP Foto/Darko Bandic)

Por su parte, la defensa de la víctima mantuvo una postura crítica, en el que describió el trato del jugador hacia ella como si fuera “un trozo de carne”. Además, el abogado de la víctima solicitó una indemnización de 25.000 euros. Sin embargo, el tribunal no emitirá su decisión hasta el 12 de noviembre.

Actualmente, Ben Yedder se encuentra sin equipo. En el verano de 2019, dejó el Sevilla para regresar a Francia y continuar su carrera futbolística. Con 19 partidos disputados y tres goles marcados con la selección francesa, el jugador también tuvo un importante recorrido en clubes de alto nivel. Tras su destacado desempeño en el Mónaco, donde acumuló 118 goles en 201 apariciones desde 2019, su etapa en el club terminó este año al no renovarse su contrato.

Previamente, su carrera había comenzado en Toulouse, Francia, antes de pasar por el FC. En 2023, mientras residía en España, fue condenado por fraude fiscal por un tribunal español, que le impuso una pena de seis meses de prisión suspendida.

Wissam Ben Yedder durante un encuentro del Monaco (REUTERS/Bernadett Szabo) Wissam Ben Yedder durante un encuentro del Monaco (REUTERS/Bernadett Szabo)

EL PEDIDO DE LA FISCALÍA

La Fiscalía solicitó un año de prisión firme y 18 meses de libertad condicional para el futbolista, según informó la AFP. El incidente ocurrió la noche del 6 de septiembre, cuando Ben Yedder, de 34 años, se encontraba bebiendo en su coche en un aparcamiento cerca de su residencia en Cap d’Ail, a las afueras de Mónaco. Allí, entabló conversación con un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban tres chicos que lo reconocieron y dos chicas que mostraron desconfianza.

La víctima, de 23 años, relató que el futbolista mostró un comportamiento que alternaba entre la amabilidad y la agresividad. Finalmente, por temor, accedió a subir al coche de Ben Yedder, quien la llevó contra su voluntad al aparcamiento de su residencia. En ese lugar, el jugador habría empujado el asiento de bebé de su hijo de dos años y acariciado el muslo de la joven, quien lo rechazó. Posteriormente, se habría masturbado mientras intentaba besarla.

La joven logró abrir la puerta del coche y escapar, tras lo cual alertó a la gendarmería, que detuvo a Ben Yedder en su domicilio. Durante el juicio, el futbolista declaró no recordar los hechos debido al consumo de alcohol y pidió disculpas a la víctima y a sus respectivas familias.

Nacido en Sarcelles, en la región de París, Ben Yedder inició su carrera en el fútbol sala, lo que le permitió desarrollar una técnica depurada. Debutó en el fútbol profesional con el Toulouse, antes de destacar en el Sevilla y posteriormente en el Mónaco, donde jugó hasta la temporada pasada.

Kylian Mbappé de Francia con Wissam Ben Yedder durante el entrenamiento de la selección en junio de 2021 (REUTERS/Eric Gaillard) Kylian Mbappé de Francia con Wissam Ben Yedder durante el entrenamiento de la selección en junio de 2021 (REUTERS/Eric Gaillard)

