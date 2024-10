Luis Arce pidió proteger a la víctima en la investigación por abuso y trata de personas contra Evo Morales

El presidente de Bolivia calificó de “sumamente delicado” el caso abierto contra el ex mandatario

El presidente de Bolivia, Luis Arce, calificó este jueves de “sumamente delicado” el caso abierto contra el ex mandatario Evo Morales (2006-2019) por posible trata y tráfico de personas y anunció que pedirá que se declare “en reserva” para que no se politice y para proteger a la supuesta víctima.

“Es un tema sumamente delicado, está de por medio una menor; y debe quedarle claro a toda la población que el Gobierno nacional nunca va a utilizar un caso tan delicado como este, que tiene varias implicaciones para la sociedad, como un tema político”, dijo Arce a los medios en la ciudad oriental de Santa Cruz.

El mandatario sostuvo que el asunto “requiere la investigación correspondiente y para la protección de la menor y la familia que están involucrados” solicitará que “sea declarado en reserva”.

También, recordó que su Gobierno presentó al Legislativo proyectos de ley para “cuidar la niñez” y que no han sido tratados hasta el momento, incluido uno que planteó la “imprescriptibilidad hacia cualquier tipo de abuso a niñas y niños”.

“Nuestro Gobierno se identifica mucho con los niños, nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de situaciones y no puede ser que nadie salga impune cuando hay una investigación y se encuentre la culpabilidad correspondiente, sea quien sea”, sostuvo.

Arce insistió en que no quieren que el tema “se politice” o que sea “utilizado, menos para resolver un tema de diferencias políticas que pudiera haber”, en una aparente alusión a su distanciamiento de Morales, que lidera al gubernamental partido Movimiento al Socialismo (MAS).

La abogada Sandra Gutiérrez denunció el miércoles que fue destituida del puesto de fiscal departamental de la región sureña de Tarija por negarse a frenar una investigación contra Evo Morales por el presunto delito de trata y tráfico de personas y por la que existía una orden de aprehensión que quedó sin efecto por una orden judicial.

El caso “habría ocurrido” en una provincia de Tarija, cuando la supuesta víctima “tenía 15 años”, si bien Gutiérrez se excusó de dar mayores detalles al haber una menor de edad involucrada.

Gutiérrez señaló que “los antecedentes vienen de un informe de inteligencia” y denunció que el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, ordenó “no hacer absolutamente nada” sobre este caso.

Lanchipa negó haber frenado la investigación y aseguró que Gutiérrez fue destituida por cometer errores procedimentales y “conducta negligente”.

Algunos antecedentes

El ministro de Justicia, César Siles, informó el miércoles a los medios que el caso involucra a una “niña” que fue “violada a sus 15, a sus 16 años”, presuntamente “obligada por sus padres” a cambio de “favores específicos”.

Según Siles, “producto de esa violación engendró a otra niña”, cuyo padre “reconocido en un certificado de nacimiento (es) el señor Evo Morales Aima”.

Según la prensa local, que difundió la orden de captura anulada, la “vinculación” entre Morales y la menor ocurrió entre “2014 y 2016″ y actualmente la supuesta hija de ambos tiene 8 años.

Siles aseguró que el certificado de nacimiento de esa niña es parte del cuaderno de investigaciones del caso y anunció que su cartera, a través del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), se unió a la causa como parte denunciante “en precautela de los derechos de niños y adolescentes”.

También informó que, como presidente del Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, convocó a una “sesión extraordinaria” de esa instancia la próxima semana para abordar el asunto, ya que la trata de personas es el tercer delito “más rentable” en el mundo, después del tráfico de armas y el narcotráfico.

Además, anunció que se pidió investigar a la juez que frenó la orden de aprehensión contra Morales y que planteó una revisión de ese fallo ante el Tribunal Constitucional.