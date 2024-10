Oscar se degrada a tormenta tropical tras tocar tierra en Cuba como huracán

La principal planta energética de la isla falló el viernes y dejó sin electricidad a 10 millones de personas -casi toda la población cubana-.

«A veces la gente se cree que no, que esto es la ineficiencia, que esto es que no se quiere (reparar), que se quiere molestar a la gente. Hoy nosotros tenemos dos problemas: uno, que no tenemos el combustible que necesitamos, y otro, que no hemos podido hacer las reparaciones», afirmó Díaz-Canel el viernes.