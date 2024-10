Piqué rompe su silencio y habla de su ruptura con Shakira: «Muchas veces lo que pasa no está contado de la manera que ha sido»

El ex futbolista del Barcelona habló en una entrevista con CNN En Español de su separación matrimonial.

Fuente: https://www.marca.com

Gerard Piqué ha atendido a CNN En Español en Barcelona para hablar de la Kings League, pero el ex futbolista del Barcelona también ha hablado de asuntos más personales. Sin mencionar directamente a Shakira, la entrevistadora le preguntó por la artista colombiana, de la que se separó hace ya más de dos años.»Lamentablemente has estado en las noticias ajenas al deporte, pero, ¿sientes que ya bajó la marea, sientes que ya las noticias son sobre lo que quieres hablar?«, le ha preguntado la periodista en referencia a la madre de sus hijos.

«Sí, yo siempre he estado muy tranquilo. Es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista sobre las cosas. Los medios de comunicación al final controláis el mensaje y en líneas generales cada uno dice lo que quiere vender, pero al final la verdad, o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido«, ha comenzado contestando Piqué.

«Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad me conocen y saben cómo soy y lo que hago, y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista y que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera«, ha continuado diciendo el ex defensa..

«Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado, creo que la vida que he tenido, el hecho de poder jugar en el club de mi vida, que es el Barça, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, tener unos amigos que los conservo desde el colegio, hace que cada día me despierte por la mañana y sienta muchísimo privilegio. Y a partir de ahí crear cosas como la Kings League. Veremos qué me depara el futuro, y a disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y hay que disfrutarlos«, ha sentenciado finalmente Piqué.