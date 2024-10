Revelan que crédito de la CAF impulsado por el Gobierno era para inundaciones y no para incendios

Fuente: eldeber.com.bo

La polémica no tardó en instalase en la sesión de la Cámara de Diputados donde el arcismo preveía una aprobación sin dilaciones del crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $us 75 millones. Fue el diputado Miguel Roca quien lanzó la voz de alerta pues este crédito habría sido tramitado en marzo para atender las inundaciones y no así los incendios como alega el Gobierno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas