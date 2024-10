Santa Cruz: Una familia se salvó de ser eliminada por un grupo de sicarios

Un grupo de sicarios brasileños llegó a Santa Cruz para eliminar a una mujer paraguaya y a sus hijos de seis y 12 años. Todo esto por una deuda de más de un millón de dólares. Tenían previsto quemar la camioneta que utilizaban para borrar evidencias, pero el hecho no llegó a consumarse ante la acción de la Policía que capturó a los integrantes de la organización criminal.

Tras ser detenidos, la fiscal Delmy Guzmán los imputó por tenencia ilícita y tráfico de armas, extorsión, secuestro, privación de libertad, asociación delictuosa y organización criminal. Se trata de Ruan C.B.N, Laime F. P. C., Dean Carlos L.R, Vanilson G. C, Kelyson T. S., Marco A.S. y Gabriela A.G.

