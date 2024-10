Volodimir Zelensky llamó a la unidad europea contra Rusia y a impulsar sanciones «efectivas»

En un discurso en Islandia, el líder ucraniano le pidió a Europa aumentar el suministro bélico y presionar al gobierno de Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky llamó a la unidad de Europa frente a Rusia. (Leon Neal/Pool vía REUTERS)

Fuente: infobae.com

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, hizo este martes en Reikiavik un llamamiento a la unidad de Europa contra Rusia y apuntó a sanciones “efectivas” y a implementar su llamado Plan de la Victoria para acabar con la guerra en su país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Agradezco vuestra voluntad para poner en práctica el Plan de la Victoria y los insto a seguir presionando a Rusia, impulsando sanciones realmente efectivas”, dijo Zelensky en un discurso en la apertura de la sesión anual del Consejo Nórdico en la capital islandesa.

El mandatario ucraniano, que calificó de “crucial” mantener la unidad europea, pidió también que les proporcionen todas las armas “necesarias” a los soldados de este país, así como reforzar la defensa aérea.

“Nuestra nación merece ser miembro de la OTAN y de la Unión Europea”, sostuvo Zelensky.

Varios líderes de la Unión Europea saludan al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una cumbre en Bruselas, Bélgica. (REUTERS/Johanna Geron)

Durante su discurso, reclamó también la vuelta a Ucrania de los miles de niños y jóvenes “secuestrados” por Rusia en los “territorios ocupados”, lo que calificó de “práctica genocida”.

Antes de intervenir en el Consejo Nórdico, Zelensky se reunió con la presidenta de Islandia, Halla Tómasdóttir, con la que conversó sobre la formación de soldados ucranianos, su Plan de la Victoria y la reconstrucción del país, según reveló el propio mandatario en su cuenta en la red social X.

Zelensky llegó ayer a Reikiavik para participar en una reunión con los jefes de Gobierno de los cinco países nórdicos -todos miembros de la OTAN-, que le reiteraron su apoyo en el conflicto bélico con Rusia.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, presenta su «Plan de la Victoria» ante el Parlamento de Ucrania. (REUTERS/Andrii Nesterenko)

En una comparecencia celebrada al término de la reunión del lunes, el mandatario ucraniano dijo ser consciente de los “riesgos” sobre el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, aunque puso en duda que el candidato republicano Donald Trump vaya a suspender el apoyo militar y económico a Kiev si gana.

“No he escuchado que Trump dijera eso de que va a cancelar la ayuda y de que no apoyará a Ucrania (…) No estoy seguro de que Trump, si sale elegido, decida no apoyar a Ucrania”, afirmó.