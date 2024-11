Bolivia: Saldo comercial acumulado negativo 2024 es 429% mayor al 2023

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija

Hace unas horas, el INE ha publicado su boletín de COMEX (Comercio Exterior) correspondiente al mes de septiembre de 2024. Después de haber analizado el mismo, se tiene las siguientes observaciones:

1. El saldo comercial de Bolivia en septiembre 2024 fue de $us. 68,9 millones, el quinto positivo y más grande de lo que va del año. Ha crecido en un 119% respecto a agosto 2024, que fue de apenas $us. 31,5 millones.

2. El saldo comercial acumulado de enero a septiembre 2024 fue “negativo” (-329 MM USD), y fue 429% mas grande al observado durante el mismo periodo del 2023 (-62,2 MM USD). En otros términos, nuestro saldo comercial acumulado negativo 2024 ha crecido en 5 veces y más en comparación con el 2023.

3. Las exportaciones de septiembre 2024 han caído en 15% comparando con septiembre 2023. En cambio, nuestras importaciones descendieron el doble, en un 31% comparándolas con septiembre 2023.

4. Las exportaciones acumuladas de enero a septiembre 2024 bajaron un 19% respecto al mismo periodo 2023. Nuestras importaciones acumuladas se contrajeron en un 16% respecto al año anterior.

5. Las exportaciones de septiembre 2024 disminuyeron en 5% respecto a agosto 2024. Del los $us. 753,7 millones exportados, un 42% correspondieron a la industria manufacturera, 36% a la extracción de minerales, 14% a la extracción de hidrocarburos y 7% al sector agropecuario del país.

6. Sin embargo, todas las actividades económicas han bajado en septiembre 2024 su valor de exportación en comparación con agosto 2024.

7. Ahora comparando las exportaciones acumuladas de enero a septiembre 2024 con el mismo periodo 2023, todas las actividades económicas han descendido con excepción de la extracción de minerales y energía eléctrica. El descenso mas notable fue de la industria manufacturera, con un -36%.

8. En cuanto a la exportación de hidrocarburos, comparando ambos periodos acumulados, del 2023 al 2024 ha bajado en su valor en 19%, continuando con su ciclo recesivo tanto en producción y exportación.

9. A pesar de ello, el gas natural, en valor, fue el producto más exportado por Bolivia hasta lo que va del 2024, con $us. 1.274,8 millones, sin embargo, en comparación con el 2023 ha bajado en 18,5%.

10. El producto mas exportado en septiembre 2024 fue el mineral zinc, con $us. 109,8 millones, de ahí le sigue el oro metálico con $us. 60,5 millones y la castaña con $us. 22,4 millones.

11. Nuestras importaciones de septiembre 2024 bajaron en 10% respecto a agosto 2024. La importación de materias primas y productos intermedios represento el 58%, la de bienes de consumo un 21% y de bienes de capital el 19%. Todas estas, en comparación con el mes anterior, se redujeron en valor.

12. Según las grandes categorías económicas, todas las importaciones acumuladas hasta septiembre 2024 cayeron en comparación con el 2023, las más notoria en equipo de transporte y sus piezas y accesorios, con un -30,8%.

13. De enero a septiembre 2024, los productos mas importados fueron los suministros industriales elaborados ($us. 1.914,3 millones) y de ahí los carburantes ($us. 1.801,4 millones).

14. A lo que va del año, China y Brasil representaron el 49% de nuestras importaciones según país de origen. Sin embargo, sus variaciones relativas en comparación fueron negativas, hay contracción de nuestro comercio exterior.

Es mas que evidente que continua el deterioro de nuestro comercio exterior, tanto en exportaciones e importaciones, en comparación con el mes anterior y con el valor acumulado de enero a septiembre 2024 en comparación con la gestión 2023.

Donde la principal causa es la escasez de dólares y una divisa americana cara en el mercado paralelo, lo cual reprime las exportaciones, principalmente de la industria manufacturera, y las importaciones mas aun, lo que se evidencia un menor valor en bienes de consumo y de capital, lo que dado este modelo económico se traducirá en menor crecimiento económico, inversión y generación de empleo, ya que para el gobierno es clave la demanda interna, tanto pública y privada.

Si a esto le sumamos los conflictos políticos y sociales de todo el año, lo cual con seguridad los datos de octubre 2024 reflejarán un mayor declive de nuestro comercio exterior, sobre todo a las exportaciones, por los 24 días de bloqueo, con pérdidas económicas cercanas al 1% de nuestro PIB, el escenario para nuestro comercio exterior se ve poco alentador.

La implementación de políticas sectoriales por el gobierno es coyuntural, pueden aliviar en algo a corto plazo, sin embargo, la solución debe ser estructural, apuntando a un ajuste fiscal importante, sino la tendencia, a pesar de mejorías temporales, será que se deteriore más. La importancia del pragmatismo y la objetividad es clave, medidas bajo la sinergia e integridad con el sector privado, garantizará que cualquier acción tenga mayor efectividad y sostenibilidad. Sino el precio será una estanflación en nuestra economía, con conflictividad política y social, aun mayor en el año electoral 2025.