Bolivia y el reto de responder ante una Ecuador que la mira de reojo

Fuente: eldeber.com.bo

Práctica por la tarde en el Monumental Banco Pichincha y ante miradas que se clavan en el bus que transporta a la Verde, los jugadores se alistaron para la última práctica previo al partido ante Ecuador (20:00 hb). No hubo atención a la prensa porque se trabajó en los generadores de energía y para evitar “riesgos” era mejor que no entren “externos”, se informó. En esa última práctica solo se repasó lo indicado; el once está listo.