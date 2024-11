Cada vez más personalidades y medios abandonan la red social X o consideran hacerlo

De Stephen King a Jamie Lee Curtis, escritores, intelectuales y referentes de la cultura consideran dejar la plataforma de Elon Musk tras los comunicados de grandes medios europeos

Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo, es el dueño de X (ex Twitter). (Reuters/Gonzalo Fuentes)

Fuente: infobae.com

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, es objeto de controversia tras la reciente decisión de importantesmedios europeos de abandonar la plataforma. The Guardian, el diario británico con 27 millones de seguidores en la red de Elon Musk, y La Vanguardia, uno de los principales diarios de España, anunciaron su retirada esta semana debido a la proliferación de contenido que consideran tóxico y desinformativo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La decisión de los medios europeos se enmarca en el reciente triunfo del líder republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y el nombramiento del también dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk, a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental de su gestión.

El abandono de The Guardian se fundamenta en la preocupación por los “contenidos a menudo inquietantes” que se promueven en la plataforma. En el comunicado oficial donde anunció la medida, The Guardian se refirió a la presencia en X de “contenido a menudo perturbador promovido o encontrado en la plataforma, incluyendo teorías de conspiración de extrema derecha y racismo”.

El medio británico The Guardian anunció su salida de X (X/@guardian)

Por su parte, La Vanguardia expresó que X se convirtió en una “caja de resonancia” para la desinformación, el racismo y las teorías conspirativas. Aunque los periodistas de ambos medios podrán mantener sus cuentas personales, el director del medio español, Jordi Juan, también definió suspender su cuenta personal, con el argumento de que, desde la llegada de Elon Musk a la dirección de la plataforma, el contenido tóxico y manipulado aumentó significativamente.

La preocupación por la falta de moderación efectiva en X ha sido un tema recurrente. Jordi Juan destacó en un editorial que la plataforma carece de una moderación de contenidos “efectiva y razonable”, lo que permite la libre circulación de mentiras y discursos de odio. Esta situación lleva a muchos usuarios a considerar que la polarización podría intensificarse a nivel global a partir de 2025.

En ese marco, este viernes, el presidente Javier Milei criticó a quienes definen continuar el camino de los medios europeos: “El zurderío no se banca tener que jugar en un terreno parejo, en el que deben pelear de igual a igual, donde el único modo de ganar es presentando las mejores ideas. Los zurdos empobrecedores y asesinos de 150 millones de personas saben que son un fraude y que necesitan empinar la cancha y poder hacer trampa. X los dejó en evidencia. Sería bueno que evolucionen y dejen de hacer tanto daño a la humanidad”.

El mensaje de Javier Milei en X tras la salida de intelectuales y personalidades reconocidas de la red social.

El mandatario difundió su mensaje junto a un video de la periodista española Àngels Barceló, quien convocó a dejar la red social para combatir la desinformación.

Quiénes abandonaron X

Además de la salida de The Guardian y La Vanguardia, el reconocido escritor estadounidense, Stephen King, eligió seguir el mismo camino que los medios europeos. “Me voy de Twitter. Intenté quedarme, pero el ambiente se ha vuelto demasiado tóxico. Síganme en Threads, si quieren”, señaló el referente mundial de la literatura de ciencia ficción, que contaba con más de 7 millones de seguidores en la red.

Stephen King anunció su salida de X este jueves 14 de noviembre.

Por su parte, la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis anunció en Instagram que también abandona la plataforma, al citar la Oración de la Serenidad. “Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia”, publicó la protagonista de “Un viernes de locos” y “El oso” y ganadora del premio Óscar.

El posteo en Instagram de Jamie Lee Curtis para anunciar su salida de X (Instagram/@jamieleecurtis)

A ellos se les sumó la reconocida periodista española Angels Barceló, quien llamó directamente a abandonar la red. “Informar me produce desasosiego personal, ansiedad, no me había pasado nunca. Veo versiones de cosas que se dan, declaraciones políticas que hay que combatir porque son mentira”, señaló durante una entrevista al medio español Cadena SER, tras ser consultada sobre cómo podía combatirse la desinformación. “Yo creo que hay que dejar Twitter, creo que sería una buena manera. Creo que la batalla tenemos que darla en los medios tradicionales, porque en Twitter da igual, el algoritmo te va a llevar”, agregó, y enfatizó: “Creo que hay que abandonar esta red social”.

Àngels Barceló abandona X

En tanto, a principios de esta semana, el Festival de Cine de Berlín también anunció que abandonaría X para fines de 2024, citando la naturaleza “tóxica” de la plataforma. Y el club El St. Pauli, décimo sexto en la clasificación de la Bundesliga alemana, también anunció su retirada de la red este jueves. “Desde que Musk se hizo cargo de Twitter, como se conocía antes a la plataforma, ha convertido X en una máquina de odio. El racismo y las teorías de la conspiración se difunden sin trabas o incluso son comisariadas. Los insultos y las amenazas apenas se sancionan y se venden como supuesta libertad de expresión”, señaló el club en un comunicado.

Lydia Cacho, reconocida periodista mexicana de investigación y activista por los derechos humanos, se sumó a la lista de personalidades que abandonaron la red social. “Gracias a ustedes 1.4 millones de personas que me han seguido, leído y compartido en esta red X. Me despido, harta de Elon Musk, de sus políticas de promoción de la explotación sexual, la censura dirigida a activistas de Derechos Humanos y medioambientales y por su promoción del neofascismo capitalista. Nos vemos en otros lugares”, escribió en sus historias de Instagram.

Cabe señalar que The Guardian y La Vanguardia se suman los medios de comunicación estadounidenses NPR y PBS, que dejaron de publicar en la plataforma el año pasado, con argumentos similares. En tanto, la Australian Broadcasting Corporation también había reducido sus decenas de ofertas en X a solo cuatro.

La salida de estos medios de X resuena entre otras figuras destacadas de la cultura a nivel internacional como la escritora nicaragüense Gioconda Belli, el crítico literario Jorge Carrión, o el periodista español Juan Cruz Ruiz, quienes también están evaluando su permanencia en la red social.

Gioconda Belli manifestó su deseo de abandonar X el 13 de noviembre.

La decisión de estos intelectuales podría marcar el inicio de un éxodo digital, reflejando una creciente insatisfacción con la dirección que ha tomado la plataforma bajo la gestión de Musk.

El debate sobre X y el éxodo digital en el ámbito local

En el ámbito local argentino, la periodista María O´Donnell es una de las que anunció que está considerando si mantener su presencia en X o no. “The Guardian, el diario inglés, uno de los mejores medios de periodismo del mundo, se fue de esta red y sus razones me dejan pensando”, escribió la ganadora del premio Martín Fierro a Mejor Labor Periodística Femenina 2024.

La periodista María O´Donnell considera abandonar X.

Por su parte, Claudia Piñeiro, autora de las novelas “Las Grietas de Jara” y “Elena Sabe”, criticó a la red social X tras difundirse la salida de los medios europeos de la red. “La red X, de Elon Musk, es una plataforma para el “abuso político” al relegar a los moderados y tratarlos como enemigos”, escribió. La escritora parafraseó un artículo del diario español El País que da cuenta de un reciente estudio sobre la red social publicado en la revista Nature Communications donde se concluye que X “es una plataforma del abuso o mal uso (abuse) político”.

Además, Piñeiro anunció que probará otra plataforma: “Vamos a intentar @bluesky a ver qué onda”. Cabe señalar que Bluesky es una red social de microblogging, concebida como una alternativa más descentralizada y abierta a X. Fue creada por Jack Dorsey, co-fundador de la red del pajarito, con el objetivo de brindar a los usuarios un mayor control sobre sus datos y experiencias. Este jueves, sin ir más lejos, anunció que consiguió un millón de usuarios nuevos en tan solo un día. De este modo, Bluesky alcanzó lo 16 millones de usuarios, y profundizó su tendencia de crecimiento, considerando que contaba con 10 millones a mediados de septiembre.

Martín Caparrós, también publicó su deseo de abandonar la plataforma: “Qué bueno será poder por fin dejar “X” y alejarse de tanto necio innecesario”. El autor de “La Voluntad” manifestó su pensamiento al retuitear una crítica personal que recibió en la red.

Martín Caparrós también comentó sobre el debate alrededor de la red social X.

La evolución de X (ex Twitter)

Según el Digital Report 2024 de We Are Social la plataforma Twitter, ahora conocida como X, ocupa el puesto número 11 entre las redes sociales más usadas del mundo hasta enero de 2024, con 619 millones de usuarios activos. Esta cifra coloca a X por detrás de aplicaciones populares como Snapchat (750 millones) y Douyin (752 millones), pero por delante de Weibo (605 millones) y Pinterest (482 millones).

Las plataformas de redes sociales con mayor cantidad de usuarios activos a enero de 2024, según el Digital Global Report de We Are Social.

Por otra parte, X ocupa el séptimo lugar en la lista de redes sociales favoritas entre usuarios activos de 16 a 64 años. Solo el 3,2% de los encuestados identificaron a X como su plataforma preferida, según el mismo estudio. Esto coloca a X por detrás de plataformas como Instagram, Whatsapp, Facebook, Douyin y TikTok, pero por delante de aplicaciones como Telegram (2,4%) y Facebook Messenger (2,3%). Esta posición sugiere que, aunque X mantiene una base de usuarios significativa, su popularidad en términos de preferencia es menor en comparación con otras redes sociales líderes.

Los porcentajes de los usuarios activos en redes sociales y sus preferencias por las plataformas, según el Digital Global Report 2024 de We Are Social.

Cabe señalar que, desde la adquisición de Twitter en 2022 por parte de Elon Musk, la red ha experimentado cambios significativos en su identidad y estrategia bajo la nueva dirección, lo que podría influir en su posición en el futuro.

En ese sentido, un informe reciente de Similar Web señaló que la plataforma muestra un cambio significativo en su tráfico, particularmente en mayo de 2024. En esa fecha, el dominio Twitter.com comenzó a redirigir automáticamente a X.com, lo que marca una transición oficial de la marca Twitter a X, señala el estudio, denominado HeatMaps Global, publicado en noviembre de este año.

La evolución de X según el informe de Similar Web de noviembre 2024. Las redes sociales globales incluyen las principales plataformas (por ejemplo, Facebook, Twitter), redes sociales basadas en aplicaciones (por ejemplo, TikTok, Snapchat), foros de discusión (por ejemplo, Reddit, Discord) y aplicaciones de mensajería (por ejemplo, Messenger, WhatsApp). Nota: los datos representan únicamente el tráfico web y móvil.

El cambio a X no solo implica un rebranding en términos de nombre y dominio, sino también un enfoque renovado en los servicios que ofrece. La intención de Musk es que X evolucione hacia un ecosistema multifuncional, similar a aplicaciones como WeChat en China, que integran mensajería, pagos y otros servicios en una sola plataforma.

Para comprender mejor cómo ha afectado esta transición en términos de crecimiento interanual, el estudio muestra una caída en el tráfico de Twitter/X en varios momentos del año, con una notable disminución en comparación con otras plataformas. Según el estudio, este descenso podría reflejar la incertidumbre o las reacciones mixtas de los usuarios ante el cambio de marca y los ajustes en la funcionalidad de la plataforma.