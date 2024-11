Cómo son los misiles de largo alcance ATACMS que quiere usar Ucrania para atacar territorio ruso

La prensa norteamericano informó este domingo que Joe Biden ya dio luz verde a Volodimir Zelensky para utilizar esas armas de largo alcance

Un ATACMS, un misil tierra-tierra, es disparado durante un entrenamiento militar conjunto entre Estados Unidos y Corea del Sur en un lugar no identificado de Corea del Sur el 6 de junio de 2022 (REUTERS)

Fuente: Infobae

Los misiles ATACMS son una de las armas que Ucrania más pedía en su defensa contra la invasión rusa. Este domingo, medios de Estados Unidos informaron que el presidente Joe Biden autorizó a Kiev su uso para ataques limitados dentro de territorio ruso.

Según las fuentes que citan medios como The Washington Post, The New York Times y la agencia AP, el permiso de Washington para usar esas armas estadounidenses es, principalmente, en respuesta al envío a Ucrania de miles de soldados por parte del régimen de Corea del Norte para reforzar a las tropas de Vladimir Putin.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Hasta el momento la Casa Blanca no se pronunció al respecto.

Zelensky, en tanto, sí se refirió a los trascendidos durante su discurso diario este domingo por la noche, aunque nos los confirmó de forma directa. Recordando la importancia de la “capacidad de largo alcance” de su ejército, el mandatario ucraniano señaló que “hoy, numerosos medios informan que hemos recibido la autorización de tomar medidas adecuadas”. “Pero los bombardeos no se llevan a cabo con ayuda de las palabras. Cosas como estas no se anuncian”, aclaró.

Y agregó: “Los misiles hablarán por sí solos”.

De esta manera, de confirmarse la información, Biden estaría accediendo al pedido que Zelensky viene haciendo hace meses, con el argumento de que solo armas así pueden degradar la capacidad militar rusa significativamente y dar a Ucrania una cierta ventaja sobre el terreno.

Estas son algunas de las razones claves por las que Kiev considera que este armamento puede ser decisivo para recuperar el territorio ucraniano en manos de Rusia.

1. ¿Qué son los misiles ATACMS?

El sistema de misiles tácticos convencionales del Ejército de Tierra (ATACMS, por sus siglas en inglés) se trata de un sistema de ataque superficie-superficie de alta precisión y un alcance de hasta 300 kilómetros que fabrica la empresa estadounidense Lockheed Martin.

Fueron utilizados con gran efectividad por primera vez durante la operación Tormenta del Desierto, entre 1990 y 1991, cuando una coalición liderada por Estados Unidos atacó Irak en respuesta a su invasión de Kuwait.

Esta foto tomada el 29 de julio de 2017 y proporcionada por el Ministerio de Defensa de Corea del Sur en Seúl muestra el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército de EEUU (ATACMS) disparando un misil en el Mar del Este desde un lugar no revelado en la costa este de Corea del Sur durante un simulacro de misiles conjunto Corea del Sur-EEUU destinado a contrarrestar la prueba de misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte. (AFP/ARCHIVO)

Estos misiles cuentan con un motor de propelente sólido y pueden ser lanzados tanto por el sistema M270 Multiple Launch Rocket System (MLRS) como por el más avanzado M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Ucrania tiene ahora tanto MLRS, un vehículo autopropulsado equipado con orugas, como HIMARS, que está montado en un camión militar.

2. ¿Por qué Ucrania necesita los ATACMS?

Las autoridades ucranianas han solicitado el suministro de ATACMS desde hace casi dos años y tras haber obtenido tanques occidentales este sistema de misiles es el primer artículo en la lista de peticiones de Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró el pasado enero de 2023 que “Ucrania necesita misiles de largo alcance para despojar a los invasores de la oportunidad de colocar sus lanzadores de misiles alejados del frente de combate y destruir las ciudades ucranianas”.

La principal característica de los ATACMS que Ucrania incorpora a su arsenal es la capacidad de atacar a las fuerzas rusas a larga distancia con gran precisión.

Aunque las fuerzas armadas ucranianas cuentan ya con numerosos sistemas de artillería, el alcance de su equipamiento actual está limitado a unos 40 kilómetros.

Ucrania comenzó el pedido de misiles ATACMS hace casi un año. (REUTERS)

El Reino Unido y Francia empezaron a suministrar a Ucrania con misiles crucero Storm Shadow/SCALP, pero tienen que ser lanzados desde aviones, lo que limita su uso.

Los 300 kilómetros de los ATACMS, así como su movilidad y su capacidad de transportar diferentes tipos de explosivos, hace que toda la península de Crimea esté ahora al alcance de las fuerzas armadas ucranianas.

3. ¿Qué tipo de objetivos atacarán los misiles ATACMS?

Analistas militares han indicado que Ucrania concentrará el uso de ATACMS para atacar los aeropuertos en Crimea, desde donde operan aviones militares rusos, sistemas de defensa aérea, rutas de suministro, almacenes de armas y otras infraestructuras militares o de uso militar.

El uso de ATACMS permitirá degradar con gran eficacia la capacidad logística de las fuerzas armadas rusas, lo que facilitará la contraofensiva que en la actualidad está desarrollando Ucrania.

Una de esas infraestructuras claves para Rusia es el puente Kerch, que conecta el territorio ruso con Crimea y que es una de las principales rutas de abastecimiento de las fuerzas rusas.

Ucrania ya ha atacado en dos ocasiones con éxito el puente, pero para ello ha tenido que recurrir a complicadas operaciones militares que han implicado presuntamente el uso de drones marítimos. La llegada de ATACMS al arsenal ucraniano permitirá a Ucrania multiplicar esos ataques.

(Con información de EFE)

Fuente: Infobae