Deuda de la Alcaldía cruceña a proveedores de remedios asciende a Bs 25 millones

A esto se suma también la falta de dólar, que hace que el costo del medicamento no sea mantenga estático y el Gobierno Municipal no les paga ni siquiera en seis meses. “Es un problema que empieza a ser un círculo vicioso. Las empresas no se presentan porque no les paga y eso hace que falten los remedios en los centros de salud y los hospitales. El que paga los platos rotos de la mala administración es el ciudadano que está enfermo, que necesita remedios y no hay en las farmacias”, indicó Saavedra.