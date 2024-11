Duras críticas de la oposición chilena al presidente Boric tras filtrarse su declaración sobre el Caso Monsalve

El mandatario admitió haber conocido la denuncia dos días antes de que el ex subsecretario de Interior renunciara desde La Moneda

El Gobierno negó cualquier incoherencia en la declaración de Boric.

Fuente: infobae.com

El diario The Clinic reveló este domingo la declaración completa que el presidente Gabriel Boric dio a los fiscales a cargo de la investigación por violación y abuso sexual a una subalterna contra el ex subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, en la que reconoció haberse enterado de la acusación dos días antes de que su ex “zar de la seguridad” renunciara desde La Moneda. Tras ello, la derecha en pleno arremetió contra el mandatario.

“Tomé conocimiento de que existía una denuncia por abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario Monsalve el martes 15 de octubre alrededor de las 16:00 horas, por habérmelo así indicado la ministra del Interior, Carolina Tohá. Además, me informa que existía una investigación de la PDI por el acceso de él a cámaras de seguridad del hotel a propósito de ese hecho”, parte su testificación, según consignó The Clinic.

“Yo resolví de inmediato hablar con Monsalve, por lo que lo cito a La Moneda alrededor de las 20:30 hrs, pues se encontraba en Valparaíso. Me reúno con él, y de inmediato me dice que quería hablar conmigo de algo delicado, yo le digo que si es por la denuncia y me dice que no sabía que existía denuncia”, continúa.

“Me dice que el día 22 de septiembre pasado, salió a almorzar con una funcionaria de la subsecretaría a un restaurant y que después del 2º pisco sour ya no se acordaba de nada, hasta que despertó con ella a las 06:30 en la cama de su hotel. Me indicó además que había tenido una reunión previa con ella el 1 de septiembre, en que habían salido, según recuerdo al Costanera Center. En toda la conversación que tuve con él, me indicó que no tenía ninguna relación sexo afectiva con ella”, prosigue el documento.

“Monsalve me señaló también que estaba preocupado por si lo habían drogado o algo similar. Le consulté si le habían robado algo, y me dijo que no (…) me señaló que cuando despertó en el hotel con la denunciante ambos coincidían en que no se acordaban de nada. Me señaló que estaban ambos en la misma cama, pero no me dijo en qué circunstancias”, dijo el mandatario.

El primero en abrir los cuestionamientos fue el líder republicano, José Antonio Kast, quien a través de su cuenta de X, acusó que “a diferencia de su declaración inicial a la prensa, ahora el Presidente Boric afirma que sabía todo del caso Monsalve desde el primer minuto”.

“¿Por qué no lo echó entonces? Cada vez se complica más y la verdad tarde o temprano saldrá a la luz”, criticó el mandamás de la derecha chilena.

Desde Renovación Nacional, la jefa de bancada de bancada, diputada Ximena Ossandón, sostuvo que “con esto se confirma que el Presidente Boric tuvo a cargo de la seguridad de todos los chilenos a un sujeto que estaba denunciado de violación y que recién el jueves, después de los titulares de los diarios, decide pedirle la renuncia”.

De la misma opinión fue la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt. “Me parece impresentable que a lo largo de toda su declaración no se mencione ni una sola gestión en favor de la víctima. Lo más cercano es instruir un sumario, per estamos hablando de un delito grave”, señaló.

Por su parte, el diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, indicó que “hay mucha inconsistencia, especialmente en la cronología de los hechos, que evidencia un mal manejo”.

Monsalve renunció desde La Moneda, incumpliendo la orden de Boric de declararse inocente.

Gobierno descartó incoherencias

Esta jornada, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, salió al paso de la críticas y aseguró que la declaración de Boric “es absolutamente coherente con lo que ha señalado públicamente”.

“Se trata de una denuncia gravísima, dolorosa por lo demás, que genera todo nuestro repudio, con una víctima que tiene el debido derecho al resguardo y, por lo mismo, hemos colaborado y vamos a seguir haciéndolo con total transparencia para que la Justicia pueda cumplir con su rol”, partió se alocución.

“No corresponde hacer ningún otro tipo de interpretaciones”, agregó enfática.

“Ahora es tiempo que Manuel Monsalve responda las consultas que están pendientes y que requieren una respuesta por parte de la Justicia y de la ciudadanía”, remató.