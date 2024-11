Francia, Alemania y Polonia reclaman transparencia a Georgia

En una declaración común publicada este jueves (7.11.2024), el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el primer ministro polaco, Donald Tusk dicen estar «muy preocupados por las numerosas irregularidades y la intimidación de electores» que se han dado a conocer y que tuvieron «repercusiones negativas sobre la confianza de la opinión pública en el proceso electoral».

Por eso los tres dirigentes reclaman «rápidamente investigaciones transparentes para instruir todas las denuncias y aclarar las irregularidades presentadas». A ese respecto, señalan que examinarán con atención el informe final de la misión internacional de observación, que en sus conclusiones preliminares ya fue muy crítica con el proceso electoral.

Macron, Scholz y Tusk, que subrayan su apoyo a «las aspiraciones democráticas y europeas del pueblo georgiano», insisten en que en una sociedad democrática se tienen que defender y proteger la libertad de organizar manifestaciones pacíficas y los derechos fundamentales.

Hacen notar que antes de la celebración de esos comicios, oficialmente ganados por el partido Sueño Georgiano, en el poder desde 2012, el Consejo Europeo ya había señalado que Georgia «se alejaba de su trayectoria europea» y había pedido la celebración de elecciones «libres y regulares».

Por eso advierten que «si Georgia no cambia de dirección», en particular con la derogación de la polémica legislación «contraria a los valores y a los principios europeos» no respaldarán la apertura de negociaciones para su adhesión a la Unión Europea.

Las autoridades de Georgia han rechazado una investigación internacional de las presuntas irregularidades cometidas durante las elecciones parlamentarias, cuyos resultados no reconoce la oposición.

La declaración de Macron, Scholz y Tusk, los líderes de los países que constituyen el llamado Triángulo de Weimar, se presenta el día que empieza en Budapest la quinta cumbre de la Comunidad Política Europea, coincidiendo con un Consejo Europeo informal. Además de con una crisis de Gobierno en Berlín.

rml (efe, afp)