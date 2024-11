Irán desmiente reunión entre Musk y uno de sus diplomáticos

Irán desmintió «categóricamente» el sábado (16.11.2024) cualquier reunión entre su embajador ante la ONU y el empresario estadounidense Elon Musk, y expresó su «sorpresa» por la cobertura mediática del asunto, según el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baqaei, citado por la agencia oficial IRNA.

El diario New York Times afirmó que Musk, un aliado cercano del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el lunes con el embajador de Irán ante la ONU para «apaciguar las tensiones» entre Teherán y su país, aunque no había sido confirmada oficialmente por ninguna de las dos partes. Este supuesto acercamiento entre Irán y Estados Unidos, con esa presunta reunión, ha desatado una gran polémica en el país persa, con reacciones tanto en contra como a favor. Los diarios iraníes, impresos antes del desmentido de Teherán, se mostraron el sábado divididos sobre la cuestión e instaron a no «exagerar» su importancia.

Las críticas más duras llegaron por parte del diario ultraconservador Keyhan, cercano al líder supremo iraní, Ali Jameneí. En una columna de su redactor jefe Hosein Shariatmadari y titulada ‘¡¿Reunión secreta con el representante de Trump, ingenuidad o traición!?’, el medio arremetió contra el ahora negado encuentro. «En una situación en la que Estados Unidos es la parte deudora del acuerdo nuclear y debe pagar daños y perjuicios a Irán por violar el pacto, los demandantes de reformas y la columna interna de la campaña de Occidente contra Irán (los reformistas) se esfuerzan por allanar el camino para las negociaciones con este régimen terrorista», denunció el diario iraní.

El periodista y activista político reformista Ahmad Zaidabadi contraatacó a Keyhan, indicando que es muy natural que el diario ultraconservador critique el acercamiento con Washington, ya que ha ocurrido bajo la presidencia del moderado Masud Pezeshkian. «Si hubiese sucedido lo mismo durante la presidencia de Mahmud Ahmadineyad o del fallecido Ebrahim Raisí, Kayhan lo hubiese presentado como una obra maestra diplomática o una victoria sin precedentes», dijo Zeidabadi en su canal de Telegram.

El periódico ‘Jomhourie Eslami’ (República Islámica), cercano a los reformistas, dio por su parte la bienvenida a las conversaciones con Washington. «Pueden considerarse como el inicio de un nuevo camino en la política exterior de nuestro país», se lee en un artículo del periódico, que enfatizó que el Gobierno iraní ha dado señales de que quiere bajar las tensiones con EE.UU. «No cabe duda de que la diplomacia es más fuerte y eficaz que cualquier otra arma si es calculada, inteligente y planificada», aseveró el texto.

lgc (afp, rtr, efe)