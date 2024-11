La extradición de Dávila ya está en manos del TSJ

Pasó más de una semana después de la misiva que envió el fiscal General del Estado, Róger Mariaca al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, en el que pide oficialmente que proceda a la extradición a EEUU del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Maximiliano Dávila. A la fecha no hubo respuesta.

EL DEBER intentó en reiteradas ocasiones hablar con la autoridad máxima del TSJ, sin embargo, no contestó a las llamadas ni mensajes de WhatsApp. En tanto que la defensa del exjefe antidroga afirmó que ellos no fueron notificados por el TSJ.