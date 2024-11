Muere el hombre más longevo del mundo a los 112 años

Fuente: https://actualidad.rt.com

John Tinniswood, considerado el hombre vivo más longevo del mundo, murió este lunes en un hogar de ancianos en la ciudad inglesa de Southport, informó Guinness World Records.

Al momento de su fallecimiento, Tinniswood tenía 112 años. «En su último día estuvo rodeado de música y amor», comunicaron sus familiares, quienes agradecieron a las personas que cuidaron a John en la residencia de ancianos.

We’re saddened to learn of the passing of John Tinniswood, who has died aged 112.

