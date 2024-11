Ni tratamientos estéticos ni caídas de una alcohólica: la fiscalía desarmó la teoría de Alberto Fernández sobre los golpes de Fabiola Yáñez

El desprestigio que buscó la defensa

En todo caso, remarcó la fiscalía, “insistimos y proponemos aquí que cualquier valoración debiera suponer la precaución de no caer en el recurso a validar el uso de comportamientos estereotipados o, directamente, prejuicios que no se correspondan con los estándares internacionales señalados».

Las testimoniales, otra pieza

En el dictamen a través del cual se solicita la indagatoria de Alberto Fernández se consignan los hechos atribuidos a esta altura de la pesquisa: le imputan dos lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja ; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud psicológica de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones para que no se denunciaran los hechos de violencia ante el juez federal Julián Ercolini.

“Condicionada económicamente por su agresor, en medio de anuncios de suicidio, recuerdos de las necesidades de su hijo Francisco”, Alberto Fernández escribió diversos “pedidos de ocultar las agresiones físicas para que no fueran noticia y consejos de hablar lo menos posible bajo promesa de que nada iba a faltarle a la familia, la víctima fue coaccionada para que no denunciara el hecho frente al juez de la causa y, de ese modo, se afectó el trámite de un expediente federal producto de las amenazas del ex Presidente”. En ningún momento, entienden los investigadores, hubo una negación de los hechos de violencias sino un pedido de ocultamiento para que los mismos no salgan a la luz y tomen estado público.