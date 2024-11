Padre de Elon Musk sugiere que hacer bebés debe ser como la reproducción selectiva de caballos

«Todos deberíamos estar preocupados por la disminución de la población, cualquier país con cualquier industria debería estarlo», dijo Errol Musk.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El magnate Elon Musk se ha mostrado en los últimos años insistente con el tema de la procreación y el aumento de la natalidad como solución al «colapso poblacional» que vaticina, algo que considera como el mayor problema actual de la humanidad. Respecto a esa posición y opiniones, habló recientemente su padre, Errol Musk, en una entrevista con Sky News.

Si bien superar la crisis demográfica parece haberse convertido en casi una obsesión para el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, que recurre con frecuencia a las redes sociales para hablar del tema, Errol asegura que su hijo —del que está distanciado— «no intenta imponer su opinión» y respalda dicha postura.

«No estamos aquí para disfrutar de paseos en barco, ni volar, ni esquiar, ni de hacer ‘kitesurf’, ni nada de eso. Estamos aquí para seguir estando aquí. Todos deberíamos estar preocupados por la disminución de la población, cualquier país con cualquier industria debería estarlo», dijo el padre del magnate, de 78 años y que tiene siete hijos con tres mujeres.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Como criar caballos

En medio de la idea de que la gente tenga más bebés, se ha insinuado que Elon aboga por la eugenesia, doctrina de la mejora humana mediante la selección artificial. En el pasado, el magnate ha hablado abiertamente sobre su preocupación por el hecho de que las personas «inteligentes» no se estén reproduciendo lo suficientemente rápido.

«Si cada generación sucesiva de gente inteligente tiene menos hijos, eso probablemente también sea malo», dijo Musk en 2015 hablando con Ashlee Vance para un libro biográfico. No obstante, la inclinación del multimillonario hacia la idea de mejorar la raza humana no parece tan evidente para su padre. «Yo no lo llamaría eugenesia como tal, pero todas las naciones han practicado una cierta forma de supervivencia del más fuerte», aseveró.

En este sentido, Errol sugirió que en la reproducción humana debería utilizarse la práctica de la cría selectiva, como sucede en la reproducción de caballos, donde se utiliza para obtener rasgos particulares, preservar una raza o mejorar la genética de sus ejemplares.

«Basta con ir a Inglaterra y visitar Cheltenham, la zona de cría de caballos, y decir: ‘miren, ya no vamos a criar caballos según ningún estándar. Tengo algunos caballos viejos que encontré en Nigeria y los vamos a mezclar con sus caballos de carreras’…Dirán: ‘no, no, no'», comentó.

En una entrevista en septiembre, citada el mes pasado por el diario The New York Times, el septuagenario ya había comparado la reproducción humana con la equina. «La gente es igual. Si tienes un buen padre y una buena madre, tendrás hijos excepcionales. Si no tienes hijos, lo siento mucho por ti», dijo en aquel entonces Errol, quien elogia los «buenos genes» de su hijo.