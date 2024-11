Pedro Siles: «Anímicamente, el equipo está bien»

“El equipo está bien anímicamente; venimos trabajando bien. Lo más importante de este equipo es la unión. Podremos cometer algunos errores y tener falencias, pero siempre nos alentamos y vamos hacia adelante. Esperamos conseguir la mayor cantidad de puntos posibles; no queremos estancarnos”, manifestó.

“Partido tras partido, vamos demostrando que somos un equipo compacto. A pesar de que fallamos muchos goles, hemos tenido la capacidad de pararnos bien y encontrar el camino del gol. También nos estamos defendiendo bien; no nos hacen muchos goles. Sentimos que teníamos que cuidar el resultado y lo defendimos a muerte”, añadió.

“Recibimos un sueldo; es lo que queríamos. Es difícil trabajar cuando no te pagan; creo que todo trabajador espera recibir su salario, uno tiene obligaciones. Obviamente, el parón nos perjudicó; no entrenamos once días. Sobre todo sufrimos mucho en el anterior partido y creo que el resultado lo evidenció, pero la buena actitud de este Blooming siempre se notará”, cerró.