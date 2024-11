Sesiones inciertas: Yujra busca apoyo en Diputados y el evismo acude a un amparo

Yolanda Mamani Cayo.

Fuente: El Deber

No obstante, sus colegas del bloque radical del MAS, advirtieron que no permitirán que él instale sesiones porque consideran que su directiva es ilegal, es más, presentaron una acción de Amparo Constitucional en La Paz contra Yujra y exigen que se forme una comisión de legisladores decanos para elegir una directiva que cuente con el apoyo democrático de la mayoría de los asambleístas.

El escenario es tan complicado en la Cámara de Diputados que hasta los propios arcistas no se animan a decir que la nueva directiva cuenta con todo el respaldo de su bancada. El diputado Rolando Cuéllar informó a EL DEBER que las brigadas parlamentarias arcistas se reunirán y acudirán a los bloques opositores, que también están divididos, en busca de consensos.

El objetivo es lograr el respaldo que necesita Yujra y su directiva para sesionar, formar las comisiones y comités y aprobar leyes.

Pide diálogo y unidad

Amparo constitucional

“Sí, es verdad, estamos presentando un recurso porque no es correcto que en el templo de la democracia, se vulnere la misma democracia. No aceptamos que nos dirijan de factos, por eso se ha presentado este recurso. Estoy seguro que se va a aceptar porque en Diputados no hubo elecciones, ni existe un directorio legal y legítimo, por eso es que no hay sesiones camarales”, indicó a EL DEBER el diputado evista Renán Cabezas (MAS).