Shyne, el ex rapero que pasó ocho años en prisión por no delatar a Diddy Combs por un tiroteo, se refirió a la detención de su mentor

“Tiene que lidiar con su deuda”, dijo el ahora político Jamal Barrow

Shyne, ex protegido de Diddy, reveló sus sentimientos tras años de silencio y su evolución personal tras la cárcel (AP/Instagram/@shyne_bz) Shyne, ex protegido de Diddy, reveló sus sentimientos tras años de silencio y su evolución personal tras la cárcel (AP/Instagram/@shyne_bz)

Jamal Barrow, conocido artísticamente como Shyne, expresó que no siente satisfacción al ver a su antiguo mentor Sean Diddy Combs tras las rejas.

“No es lo que quiero. No me digo a mí mismo ‘es tu turno ahora’. No soy ese tipo de persona”, declaró el ex rapero de 46 años durante la promoción de su próximo documental, The Honorable Shyne.

En ese sentido, Barrow señaló que Combs, quien espera juicio por cargos de tráfico sexual, “tiene que lidiar con su deuda con el universo” y manifestó que reza para que el desacreditado magnate del hip-hop “pueda reformarse y arreglarse a sí mismo”.

El ahora político espera que el magnate de la música pueda “pueda reformarse y arreglarse a sí mismo” tras su arresto (REUTERS/Jane Rosenberg) El ahora político espera que el magnate de la música pueda “pueda reformarse y arreglarse a sí mismo” tras su arresto (REUTERS/Jane Rosenberg)

La relación entre ambos se remonta a 1999, cuando Shyne, entonces un prometedor artista de Bad Boy Records, acudió a un club nocturno de Manhattan junto a Diddy y la entonces novia de este, Jennifer Lopez.

Durante la velada se produjo un altercado que terminó en un tiroteo con tres personas heridas.

Aunque ambos fueron llevados a juicio en 2001, solo Shyne fue condenado por asalto y puesta en peligro imprudente, a pesar de que una de las víctimas afirmó que el fundador de Sean Jean la había disparado accidentalmente.

Durante la trágica noche del tiroteo en 1999, Shyne, Diddy y Jennifer Lopez estuvieron involucrados en un dramático episodio que cambió sus vidas (Grosby Group) Durante la trágica noche del tiroteo en 1999, Shyne, Diddy y Jennifer Lopez estuvieron involucrados en un dramático episodio que cambió sus vidas (Grosby Group)

Jamal Barrow cumplió ocho años de prisión y se negó a delatar a Sean Combs pese a la presión recibida. “Crecí [siendo educado] para no meter a mis amigos en problemas”, explicó. “Y todo se redujo realmente a la integridad del carácter”.

El intérprete de “Bad Boyz” sostiene que creía estar protegiendo a Combs, pero alega que el cantante “consiguió testigos para declarar en mi contra, para decir que básicamente yo era una persona incontrolable que actuaba de manera depravada, lo cual estaba muy lejos de la verdad”.

Shyne detalló su transformación personal y profesional, ahora vuelto líder político y figura influyente en Belice (Instagram/@shyne_bz) Shyne detalló su transformación personal y profesional, ahora vuelto líder político y figura influyente en Belice (Instagram/@shyne_bz)

Tras cumplir su condena, Shyne fue deportado a su Belice natal en 2009, donde encontró la religión.

En 2010 viajó a Israel y se convirtió al judaísmo ortodoxo antes de regresar a Belice en 2013, donde se reconectó con su padre, Dean Barrow, ex primer ministro del país.

Actualmente, es el Líder de la Oposición en la Cámara de Representantes de Belice y líder del Partido Democrático Unido de Belice.

Dean Barrow, padre del ex rapero, fue Primer Ministro de Belice (Instagram/@shyne_bz) Dean Barrow, padre del ex rapero, fue Primer Ministro de Belice (Instagram/@shyne_bz)

La verdad sobre el tiroteo que llevó a Shyne a la cárcel

De acuerdo con el documental que se estrenará el 18 de noviembre en Hulu, Jamal Barrow acusa al abogado Murray Richman de “arruinar el caso” y no presentar testigos que corroborarán su argumento de defensa propia.

“Todos los testigos entraron allí para absolver y reivindicar a Puff”, afirmó Shyne en el film.

Y añadió: “Fui al juez varias veces pidiendo cambiar mis abogados, pidiendo que se declarara nulo el juicio para poder conseguir un nuevo abogado porque estaba deliberadamente arruinando el caso”.

La disputa legal sigue entre Shyne y Combs, cada revelación del documental arroja nueva luz sobre el caso de 1999 (Instagram/@shyne_bz) La disputa legal sigue entre Shyne y Combs, cada revelación del documental arroja nueva luz sobre el caso de 1999 (Instagram/@shyne_bz)

Frances Myvette, madre del político, respalda esta versión. “El abogado de Shyne y el abogado de Puffy estaban trabajando juntos”, aseguró.

El caso ha recibido nueva atención mediática después de que Natania Reuben, una de las víctimas del tiroteo, reiterara en marzo que fue Combs quien disparó el arma que le causó una herida en el rostro.

“Literalmente los vi sacar las armas, tenía un punto de vista claro”, declaró Reuben. “Por el amor de Dios, me dispararon en la nariz. Estaba frente a ellos directamente. Vi todo lo que ocurrió y lo he descrito vehementemente a todas las partes involucradas”.

Natania Reuben, una de las víctimas del tiroteo, reafirma que fue Diddy quien disparó el arma que la hirió (Grosby Group) Natania Reuben, una de las víctimas del tiroteo, reafirma que fue Diddy quien disparó el arma que la hirió (Grosby Group)

Recientemente, Barrow reveló una conversación con Combs tras estas nuevas declaraciones. “Le dije: ‘Escucha, sabes que no estábamos bien. Destruiste mi vida. Si no fuera por ti, habría ganado el caso. Habría salido libre como tú’”, recordó.

“La idea de que él y yo somos como mejores amigos y hermanos, y que ahora puedo estar cambiando mi opinión, simplemente no está basada en la realidad”.

Sean Combs enfrenta severos cargos federales por tráfico sexual, crimen organizado y transporte para prostitución, manteniéndose detenido sin fianza (REUTERS/Andrew Kelly) Sean Combs enfrenta severos cargos federales por tráfico sexual, crimen organizado y transporte para prostitución, manteniéndose detenido sin fianza (REUTERS/Andrew Kelly)

Un representante de Sean Diddy Combs negó “categóricamente” estas “inequívocamente falsas” alegaciones, incluyendo cualquier sugerencia de que orquestó que Jamal Barrow “cargara con la culpa” o lo “sacrificó” dirigiendo testigos para declarar en su contra.

Combs permanece detenido sin fianza mientras espera un juicio programado para mayo de 2025 por cargos federales de tráfico sexual, conspiración para el crimen organizado y transporte para la prostitución. Se ha declarado no culpable de los tres cargos.