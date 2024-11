Subvención a los hidrocarburos creció en 225% desde el 2021, se estima que el 2024 se gastará cerca a los $us. 2.912 millones

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija

En este breve análisis, a pesar de que es todo un misterio el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, incluido, cuanto serán los recursos a ser destinados a la subvención a los hidrocarburos, que no es lo mismo que a los carburantes (gasolina y diésel), como se observó en varias declaraciones e informes de algunas de autoridades gubernamentales. Se ha notado un incremento importante tanto en lo presupuestado como en lo ejecutado o gastado efectivamente para tal efecto.

El año 2021 se había presupuestado $us. 439 millones para la subvención a los carburantes, pero para este 2024 se presupuestó un monto de $us. 1.429 millones, observándose un incremento en un 225% en estos últimos 4 años. Sin embargo, en todos estos años, lo ejecutado o gastado para esta subvención fue mayor a lo programado.

En el 2021 se gastó aproximadamente mas de $us. 190 millones, con un aumento de alrededor de un 44%. En el 2022 se gasto casi 2,5 veces más a lo presupuestado, y el pasado 2023 se erogo un 66% más a lo que se había planificado por el gobierno nacional.

Para este 2024, si bien no ha acabo aún, pero si nos basamos a lo que indico el ministro de hidrocarburos, Alejandro Gallardo, el cual informo que se gasta al menos $us. 56 millones a la semana para la subvención a los hidrocarburos, nosotros estimamos que el gasto total este año estaría alrededor de los $us. 2.912 millones.

Lo cual representaría $us. 1483 millones o un 104% demás a lo presupuestado para esta gestión. Esto representaría (de manera estimativa) un crecimiento del 361% entre lo gastado efectivamente el 2021 a lo que se gastará posiblemente este 2024, en base a fuentes oficiales.

Si bien no se conoce aun el monto exacto de cuanto se destinará a la subvención de carburantes para el 2025, en base a las tasas de crecimiento de sus presupuestos desde el 2021 al 2024, se estima que la cifra para el próximo año será mayor a los 2 millones de dólares, proyectándose un monto de $us. 2.129 millones, el cual posiblemente sea un 49% mayor al de este año.

Evidentemente el estado boliviano no solo requiere cada vez mas divisas para importar, sino que también mas moneda local para mantener la subvención, principalmente de diesel y gasolina.

Finalizando este breve análisis, se prevé que continue los problemas derivados de una subvención a los carburantes cancerígena para la economía nacional como también el desabastecimiento en diésel y gasolina, como consecuencia de una muy limitada sustitución de importaciones, pero sobre todo por la insolvencia e iliquidez del estado boliviano en términos de divisas (dólares americanos) para pagar a sus proveedores internacionales.

El tema de fondo, no es que no solo producimos poco de los carburantes que consumimos, sino que tampoco tenemos los dólares suficientes para importarlos, parte de una crisis esctructural entre lo fiscal y lo hidrocarburífero.

Si bien se buscar revertir en algo esta situación con la “liberación” de la importación de carburantes, esta es una medida coyuntural y limitada en su eficacia, dada las actuales condiciones. No hay hasta la fecha ninguna empresa que haya solicitado los permisos para importar diésel y/o gasolina, tal como lo indico el mismo ministro de hidrocarburos.

Aunque importemos con regularidad, sea el estado o los privados, esto no seguirá acarreando las graves consecuencias que se deriva por tener carburantes subvenciones (lo más baratos de la región), que de hecho, alrededor de un 40% de lo que importamos se va al contrabando, actividades ilícitas y al uso para autos indocumentados.

Mientras no se implementen políticas y medidas integrales y estructurales, estos problemas serán recurrentes, donde las trabas financieras y energéticas del país nos pueden empujar a default, crisis de balanza de pagos, devaluación y mayor inflación de las vistas hasta ahora, donde consumir nuestro propio gas natural podría ser parte del pasado.