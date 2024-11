«Trumpland 2.0″: así reflejó la prensa internacional el resultado de las elecciones en Estados Unidos

Los medios de de América Latina, Europa, África y Medio Oriente manifestaron en sus portadas los resultados parciales de la contienda que vive el país norteamericano

Portadas de los principales diarios internacionales.

Los medios internacionales más importantes se hicieron eco este miércoles de los resultados de las elecciones presidenciales estadounidenses entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris, las cuales darían una pequeña ventaja al ex presidente.

Los principales diarios británicos como The Times, Daily Mail, The Guardian y The Telegraph, reflejaron en sus portadas la victoria del ex presidente republicano Donald Trump.

The Guardian

The Guardian lo tituló con “Donald Trump dice que ‘hicimos historia’ mientras se acerca a la victoria con triunfo en Pennsilvania”. Por su parte Daily Mail publicó, “Trump declara victoria en la “mayor remontada política en la historia de Estados Unidos” tras sorprendente arrasada en la noche electoral” acompañada de una foto del ex presidente junto a su familia en el bunker republicano.

Daily Mail

The Times por su parte calificó la elección con el titular “Trump elogia una “magnífica victoria para el pueblo estadounidense””, mientras que al hablar de la derrota de Harris escribió “Lágrimas, ansiedad y sin Kamala: dentro de la fiesta de Harris en la noche electoral”.

The Times

The Telegraph tan solo reflejó los resultados con una imagen del Donald Trump acompañada del título, “Trump gana”.

The Telegraph

Por su parte The Times of Israel publicó una serie de imágenes del candidato republicano acompañadas del título “Trump declara su victoria en las elecciones estadounidenses y promete que “detendrá las guerras” en lugar de iniciarlas”. Además el medio aseguró que “Netanyahu celebra “la mayor remontada de la historia” mientras la carrera presidencial está prácticamente ganada”.

The Time of Israel

Cabe recordar que Donald Trump ha adoptado una postura de apoyo a Israel en el conflicto que este último tiene con Hamas, calificando al grupo palestino como un “movimiento terrorista” y criticando fuertemente a quienes defienden una postura más neutral. Desde el inicio de las hostilidades, Trump ha instado a una respuesta contundente por parte de Israel, además de condenar cualquier intento de negociación con Hamas. Asimismo, ha utilizado el conflicto para atacar a la administración actual, acusándola de tener una política exterior “débil” y responsabilizándola de la escalada de violencia en la región.

O Globo

En cuanto al medio brasileño O Globo, este mantiene su principal portada con una serie de notas sobre el ex presidente y candidato republicano. Entre ellas se destacan “Trump es virtualmente elegido: ‘Estados Unidos entrará en una edad de oro’; los periodistas analizan”, y una que habla de lo que habría llevado a Trump a volver a la presidencia, la economía.

La Rubblica

La Repubblica de Italia por su parte reflejó los primeros resultados y la victoria virtual del ex presidente con el título, “Vive la autoproclamación de Trump: “Soy el 47º presidente de Estados Unidos. Detendré las guerras”. A Musk: “Es un supergenio””. El titular fue acompañado con una imagen del bunker presidencial en el cual se lo ve rodeado de su familia.

le Monde

Uno de los principales medios franceses, Le Monde reflejó en su portada la imagen de Trump dando su discurso luego de conocerse los primeros resultados acompañado del título, “Donald Trump elegido presidente”, .”El republicano Donald Trump se convierte en el presidente número 47 de Estados Unidos tras su victoria en Wisconsin”.

The australian

Por su parte el medio de Australia, The Australian reflejó los primeros resultados con el título “Dios me salvó la vida por una razón: para salvar a nuestro país”. Estas declaraciones hechas por Trump fueron en referencia al intento de asesinato que sufrió hace unos meses.

Además el medio aseguro que el candidato republicano prometió hacer que Estados Unidos vuelva a ser “fuerte, próspero, poderoso y libre” y “ayudar a que Estados Unidos sane” mientras se espera que se convierta en el 47º presidente del país, ganando tanto el colegio electoral como el voto popular.