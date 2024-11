Viceministra Alcón denuncia que evistas amenazan con cortar señal de radios indígenas y atacar a reporteros

Alcón advirtió que estas acciones violentas atentan “contra la libertad de expresión y prensa, consagrada en la Constitución Política del Estado.

Fuente: ABI

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, denunció este sábado que seguidores de Evo Morales amenazaron con cortar la señal de las Radios de los Pueblos Originarios (RPOS) que se encuentran en el área rural y atentar contra la vida de los reporteros.

“Denunciamos que sectores afines a Evo Morales amenazan con cortar la señal de nuestras Radios de los Pueblos Originarios (RPOS) y atentar contra la vida de nuestros corresponsales, quienes cumplen con la labor de informar al pueblo boliviano”, afirmó en un post en su cuenta de Facebook.

En un audio difundido por las RPOS, una persona no identificada amenaza con tomar las instalaciones de las emisoras de los pueblos originarios e incluso con quemar a los reporteros.

“Tiene que cortarse la emisora y que se vayan esas personas, pero tienen que dejar los equipos, zona alta o zona media es hermanos, siempre está a favor del Gobierno traidor y eso no está bien. Nosotros, como la base, vamos a reaccionar y no sé si a esas personas las agarramos, no sé, le vamos a quemar vivo”, amenaza una voz de varón.

Alcón advirtió que estas acciones violentas atentan “contra la libertad de expresión y prensa, consagrada en la Constitución Política del Estado y las normas internacionales de derechos humanos”.

“Advertimos que cualquier hecho delictivo será atribuido al evismo”, aseguró la viceministra.

Esta amenaza se suma a los varios ataques a la prensa de los seguidores de Morales, quien impulsa una protesta desde hace 20 días para validar su candidatura presidencial y liberarse de los procesos que enfrenta, entre ellos uno por el delito de trata y tráfico de personas debido a una denuncia por mantener una relación con una menor de edad en 2015, en Yacuiba, Tarija. Con ella, habría tenido una hija que en la actualidad tiene 8 años.

Incluso, Jorge Pérez, abogado de Morales, amenazó con “procesar a las personas que están interfiriendo con la vedad” porque en su criterio los medios distorsionan la verdad y no muestran información real.