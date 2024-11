Volodimir Zelensky afirmó que Vladimir Putin no quiere la paz: «¿Qué tipo de negociaciones puede haber con un asesino?»

El presidente de Ucrania fue contundente al manifestar que el mandatario ruso solo quiere romper el aislamiento político en el que se encuentra. “Para él es beneficioso sentarse, hablar y no negociar”, subrayó

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó este sábado que el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, no quiere la paz en caso de sentarse a negociar, sino acabar con su aislamiento, al tiempo que señaló que las negociaciones con Rusia son posibles solo en condiciones de fortaleza por parte de Ucrania.

“Creo que Putin no quiere la paz. Pero eso no significa que no quiera sentarse a la mesa de negociaciones con ninguno de los líderes. Para él se trata de romper el aislamiento político. Para él es beneficioso. Sentarse, hablar, y no negociar”, declaró Zelensky en una entrevista con motivo del centenario de la Radio Ucraniana.

Para el jefe del Kremlin “es favorable negociar con algún tipo de condiciones de rendición por nuestra parte”, dijo, y agregó que “nadie se lo dará”.

Por otra parte, declaró que unas negociaciones con Moscú son posibles “siempre y cuando Ucrania no esté sola con Rusia y (Ucrania) sea fuerte”.

“¿Qué tipo de negociaciones puede haber con un asesino? Si hablamos solo con Putin, solo con el asesino, y estamos en las condiciones en las que estamos ahora, no fortalecidos por algunos elementos importantes, es de entrada un estatus de perdedor para Ucrania. En una posición débil, no hay nada que hacer en estas negociaciones”, dijo.

En otro orden, el jefe de Estado ucraniano había criticado este viernes la llamada del canciller alemán, Olaf Scholz, al mandatario ruso, Vladimir Putin, por considerar que ha abierto “la caja de Pandora”.

“El canciller Scholz me dijo que tenía previsto llamar a Putin. Su llamada, en mi opinión, abre la caja de Pandora. Ahora puede haber otras conversaciones y llamadas telefónicas. Son meras palabras”, dijo en su tradicional discurso nocturno a la población.

“Y esto es exactamente lo que Putin busca desde hace tiempo. Es fundamental para él debilitar su aislamiento, así como el aislamiento de Rusia, y mantener meras conversaciones que no llevarán a ninguna parte. Lleva décadas haciéndolo”, enfatizó Zelensky.

El presidente ucraniano sostuvo que esto ha permitido a Rusia evitar cualquier cambio en sus políticas, “lo que en última instancia ha conducido a esta guerra”.

“Comprendemos todos los retos actuales y sabemos lo que hay que hacer. Y queremos dejarlo claro: no habrá un ‘Minsk-3′″, afirmó Zelensky en referencia a los dos Acuerdos de Minsk negociados en su momento con Rusia para poner fin al conflicto en el este de Ucrania que comenzó en 2014.

Aquel conflicto entre rebeldes prorrusos apoyados por el Kremlin y las fuerzas ucranianas en el Donbás quedó solamente congelado hasta que se convirtió en una guerra a gran escala en 2022, hace ya casi mil días. “Necesitamos una paz real”, insistió el presidente de Ucrania.

Scholz habló este viernes, por primera vez desde diciembre de 2022, con Putin, ante quien enfatizó por teléfono que “ninguno de los objetivos bélicos” de Rusia se había alcanzado y ante quien instó “a estar dispuesto a entablar negociaciones serias con Ucrania con el objetivo de lograr una paz justa y duradera”.

El canciller alemán hizo en este sentido un llamamiento a Putin “para que ponga fin a la guerra de agresión contra Ucrania y retire las tropas”.

Sin embargo, Putin insistió en que está dispuesto a negociar la paz pero bajo sus condiciones.

“La propuesta de Rusia es bien conocida (…). Los posibles acuerdos deben tener en cuenta los intereses de la Federación Rusia en materia de seguridad, partir de la realidad sobre el terreno y, lo más importante, erradicar las causas originarias del conflicto”, le informó Putin a Scholz.