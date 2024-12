ABB, familia del fútbol paceño que plasma el sueño profesional

Fuente: lostiempos.com

Más que un club formador de talentos, es una familia que cobijó a muchos jugadores y generaciones de personas que hoy son parte esencial de la sociedad.

A iniciativa de su fundador Isaac Mollinedo, exfutbolista y actual titular de la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP), este sueño tuvo por fin su recompensa con el ascenso a Primera División, aunque a partir de 2025 comenzará otro capítulo en el fútbol grande de Bolivia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Efectivamente es un logro muy importante. Llevamos 39 años, pero participando en las primera instancias deben ser unos 30 años. Con la alegría que como fundador tener esa satisfacción de llenar de orgullo a los paceños, para que La Paz tenga también un nuevo participante en la Liga. Es la mística que ha llevado siempre a ABB como formador de la niñez y juventud; más que cualquier otra situación, nosotros tenemos mística y la llevamos en el corazón”, relató Mollinedo a Los Tiempos desde La Paz.

El actual presidente de la AFLP y que dejó de ser titular de ABB hace tres temporadas, contó el nacimiento de ABB.

En su etapa como jugador, Mollinedo sufrió una rotura de ligamento cruzado y de meniscos cuando militaba en Bolívar. Se vio obligado a dejar la actividad, pero no del fútbol en otras facetas. Al dejar de jugar, se fue a trabajar en el Banco do Brasil.

“Dije que si el juego no me deja, yo no lo voy a dejar al fútbol. Entonces inauguré la escuela de fútbol que antes se llamaba AABB, que era Asociación Atlética Banco do Brasil. Cuando ya me jubilé y cerraron el Banco do Brasil, cambié las siglas a ABB nada más”, recordó.

Y fue ése el puntapié inicial de ABB, proyecto convertido en realidad y que su hijo Luis Fernando Mollinedo Lema conduce actualmente, al asumir la presidencia desde hace tres años.

El principio de fomentar el fútbol entre niños, niñas y adolescentes de la sociedad paceña va más allá de formar talentos: es generar educación, inculcar valores y principios, formar una familia en torno a este deporte.

Y precisamente ese principio formador de personas ha dado sus frutos. Mollinedo recordó que en las calles se encuentra con diversas personas que hoy son profesionales en diferentes ramas y carreras, pero siempre lo recuerdan con cariño por todas las enseñanzas impartidas.

Una de esas personas es Andrés Costa, actual presidente de Always Ready, quien firmó un convenio con ABB hasta el 31 de diciembre de este año. Costa fue formado en ABB, siendo ese cariño el que llevó a apoyar este proyecto.

Para 2025, ABB aún debe proyectar la forma de encarar el reto en la DivPro. Al momento, la idea es ratificar al DT David Condori y la base del plantel, así como también ver si será local en el estadio Hernando Siles o ser dueño de casa en el recinto Municipal de Villa Ingenio, en El Alto.