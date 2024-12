Cómo los cárteles mexicanos prueban el fentanilo en personas y animales vulnerables

La represión mundial de la droga ha llevado a los narcotraficantes a innovar los métodos de producción y a probar sus arriesgadas fórmulas en personas, además de en conejos y pollos

Pedro López Camacho en el campamento de indigentes donde vive en Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, bastión del cártel de Sinaloa y centro de producción de fentanilo. Pedro López Camacho en el campamento de indigentes donde vive en Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, bastión del cártel de Sinaloa y centro de producción de fentanilo.

Los agentes del cártel llegaron al campamento de indigentes con jeringas llenas de su última fórmula de fentanilo. La oferta era sencilla, según dos hombres que vivían en el campamento del noroeste de México: hasta 30 dólares a quien estuviera dispuesto a inyectarse el brebaje.

Por Natalie Kitroeff y Paulina Villegas

Uno de los hombres, Pedro López Camacho, dijo que se ofreció voluntario en repetidas ocasiones, a veces los operativos le visitaban todos los días. Observaron cómo la droga hacía efecto, dijo el Sr. López Camacho, sacando fotos y filmando su reacción. Él sobrevivió, pero dijo que vio a muchos otros que no lo hicieron.

“Cuando es muy fuerte, te noquea o te mata”, dijo el Sr. López Camacho de las drogas que él y otros recibieron. “La gente aquí murió”.

Hasta aquí llegarán los cárteles mexicanos para dominar el negocio del fentanilo.

Los esfuerzos mundiales para acabar con el opioide sintético han dificultado que estos grupos criminales encuentren los compuestos químicos que necesitan para producir la droga. La fuente original, China, ha restringido las exportaciones de las materias primas necesarias, empujando a los cárteles a idear formas nuevas y extremadamente arriesgadas de mantener la producción y la potencia del fentanilo.

Un agente de alto nivel del cártel de Sinaloa observa la ciudad de Culiacán. Un agente de alto nivel del cártel de Sinaloa observa la ciudad de Culiacán.

Según los miembros de los cárteles, la experimentación consiste en combinar la droga con una amplia gama de aditivos, como sedantes para animales y otros anestésicos peligrosos. Para probar sus resultados, los delincuentes que fabrican el fentanilo para los cárteles, a menudo llamados cocineros, dicen que inyectan sus mezclas experimentales en sujetos humanos, así como en conejos y pollos.

Si los conejos sobreviven más de 90 segundos, la droga se considera demasiado débil para ser vendida a los estadounidenses, según seis cocineros y dos funcionarios de la embajada de EE.UU. que vigilan la actividad de los cárteles. Los funcionarios estadounidenses dijeron que cuando las unidades mexicanas de aplicación de la ley han allanado laboratorios de fentanilo, a veces han encontrado las instalaciones plagadas de animales muertos utilizados para las pruebas.

“Experimentan al estilo del Dr. Muerte”, dijo Renato Sales, ex comisionado nacional de seguridad en México. “Es para ver la potencia de la sustancia. Como, ‘con esto se mueren, con esto no, así calibramos’”.

Conejos a la venta en Culiacán. Conejos a la venta en Culiacán.

Para entender cómo se han adaptado los grupos criminales a la represión, The New York Times observó cómo se fabricaba el fentanilo tanto en un laboratorio como en un piso franco, y pasó meses entrevistando a varias personas directamente implicadas en la producción de la droga. Entre ellas había nueve cocineros, tres estudiantes de química, dos agentes de alto nivel y un reclutador que trabajaba para el cártel de Sinaloa, al que el gobierno estadounidense culpa de alimentar la epidemia de opioides sintéticos.

Las personas relacionadas con el cártel hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Un cocinero dijo que recientemente había empezado a mezclar fentanilo con un anestésico utilizado a menudo en cirugía oral. Otro dijo que el mejor aditivo que había encontrado era un sedante para perros y gatos.

Otro cocinero hizo una demostración para los periodistas del Times de cómo producir fentanilo en un piso franco de un cártel en el estado de Sinaloa, en el noroeste de México. Dijo que si el lote era demasiado débil, añadía xilacina, un tranquilizante para animales conocido en la calle como “Tranq”, una combinación que las autoridades estadounidenses advierten que puede ser mortal.

“Inyectas esto a una gallina, y si tarda entre un minuto y un minuto y medio en morir, significa que ha salido muy buena”, dijo el cocinero. “Si no muere o tarda demasiado en morir, añadimos xilacina”.

Un cocinero del cártel de Sinaloa muestra a los periodistas del Times cómo sintetizar fentanilo en un piso franco de Culiacán en noviembre. Un cocinero del cártel de Sinaloa muestra a los periodistas del Times cómo sintetizar fentanilo en un piso franco de Culiacán en noviembre.

Los relatos de los cocineros coinciden con datos del gobierno mexicano que muestran un aumento del consumo de fentanilo mezclado con xilacina y otras sustancias, especialmente en ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos.

“El mercado ilícito obtiene mucho más beneficio de sus sustancias al cortarlas con diferentes cosas como la xilacina”, dijo Alexiz Bojorge Estrada, subdirector de la Comisión de Salud Mental y Adicciones de México.

“Lo potencias y, por tanto, necesitas menos producto”, dijo Bojorge, refiriéndose al fentanilo, “y obtienes más beneficios”.

Los investigadores estadounidenses en materia de drogas también han observado un aumento de lo que uno de ellos denominó fentanilo “más raro y desordenado”. Tras analizar cientos de muestras en Estados Unidos, descubrieron un aumento de la variedad de compuestos químicos del fentanilo en las calles.

“Es el salvaje oeste de la experimentación”, afirma Caleb Banta-Green, profesor de investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, que ayudó a coordinar el análisis de más de 580 muestras de drogas vendidas como fentanilo en el estado de Washington este año.

Lo calificó de “caos absoluto”.

Una bolsa de Xylazine, coloquialmente conocida como «Tranq», un sedante para caballos. Una bolsa de Xylazine, coloquialmente conocida como «Tranq», un sedante para caballos.

Los experimentos

Los opioides sintéticos que llegan a las calles estadounidenses suelen empezar en los laboratorios de los cárteles, donde la precisión no siempre es una prioridad, dicen los cocineros. Mezclan cubas de productos químicos en rudimentarias cocinas, exponiéndose a sustancias tóxicas que hacen que algunos cocineros alucinen, se desmayen, pierdan el conocimiento e incluso mueran.

Los cárteles reclutan activamente a estudiantes universitarios de química para trabajar como cocineros. Un estudiante empleado por el cártel reveló que, para probar sus fórmulas, el grupo traía a consumidores de drogas que vivían en la calle y les inyectaba el opioide sintético. Según el estudiante, nunca ha muerto nadie, pero ha habido lotes defectuosos.

“Hubo gente que convulsionó o empezó a echar espuma por la boca”, dijo el estudiante.

Añadió que los errores de los cocineros se castigaban con severidad: hombres armados encerraban a los infractores en habitaciones con ratas y serpientes y los dejaban allí durante largos periodos sin comida ni agua.

Los cocineros y los agentes de alto nivel describieron al cártel de Sinaloa como una organización descentralizada, un conjunto de tantas células dispares que ningún líder o facción tenía el control total de la producción de fentanilo del grupo.

Algunos cocineros dijeron que querían crear un producto estandarizado que no matara a los consumidores. Otros afirmaron que no veían la letalidad de su producto como un problema, sino como una táctica de marketing.

Un empleado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras examina los paquetes de droga incautados por los agentes fronterizos en los puertos de entrada del sur de California. Un empleado del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras examina los paquetes de droga incautados por los agentes fronterizos en los puertos de entrada del sur de California.

En una acusación federal estadounidense contra los hijos del famoso capo de la droga, Chapo Guzmán, que dirigen una poderosa facción del cártel de Sinaloa, los fiscales afirmaron que el grupo envió fentanilo a Estados Unidos incluso después de que un adicto muriera mientras lo probaba en México.

En lugar de asustar a la gente, los miembros del cártel, los consumidores de drogas y los expertos dicen que muchos consumidores estadounidenses se apresuran a comprar un lote particularmente mortal porque saben que les colocará.

“Uno muere y nacen 10 adictos más”, afirma un alto cargo del cártel. “No nos preocupamos por ellos”.

El jefe

El jefe supo que algo iba mal cuando las gallinas dejaron de desplomarse. Dijo que llevaba en el negocio de la droga desde los 12 años, cuando empezó como aprendiz en un lugar de procesamiento de heroína.

El jefe, que ahora tiene 22 años y habla en voz baja, dice que aprendió a producir drogas ilícitas estudiando a los hombres mayores y más experimentados con los que trabajaba. Con el tiempo, montó su propio negocio con un amigo.

El jefe dice que su negocio creció tan rápido que pronto dirigió tres laboratorios de fentanilo. La droga le ha hecho ganar millones, dice.

Cada vez que va a uno de sus laboratorios, lleva cuatro o cinco conejos de la tienda de mascotas local. Si el fentanilo que fabrica su gente es lo bastante potente, sólo tiene que inyectar y matar a uno para asegurarse de que es apto para la venta.

Dos empleados de tiendas de mascotas en Sinaloa, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias de miembros del cártel, confirmaron que se sabe que los conejos más baratos se compran para hacer pruebas de drogas.

Los otros sujetos de prueba del jefe son gallinas de un rancho cercano. Muchos cocineros de fentanilo prueban su producto en gallinas, según los dos funcionarios de la embajada estadounidense.

Pollos y otros animales en una tienda de Culiacán. Pollos y otros animales en una tienda de Culiacán.

Hasta hace poco, el jefe decía que cada vez que inyectaba fentanilo a las gallinas, éstas morían, se caían o se tambaleaban como si estuvieran borrachas. Todos los lugareños sabían que no debían comer las gallinas ni los huevos del rancho.

Pero últimamente los animales no reaccionaban con fuerza a la droga, aunque su proceso no había cambiado.

Sus empleados trabajaban las mismas horas en el mismo modesto laboratorio de las montañas, empezaban a las 5 de la mañana y dormían allí días enteros. Trabajaban con el mismo equipo: agitadores de laboratorio, bandejas, grandes recipientes y una batidora para mezclar el producto final.

El jefe dijo que al final llegó a la conclusión de que el culpable era un suministro “muy diluido” de los ingredientes químicos procedentes de China. El resultado era un producto de mala calidad.

“Es demasiado débil”, afirma.

Para solucionar el problema, el jefe probó primero a combinar fentanilo con ketamina, un anestésico de acción corta, pero dijo que a los usuarios no les gustaba el sabor amargo que quedaba al fumar la mezcla. Funcionó mucho mejor añadir procaína, dijo, un anestésico local utilizado a menudo para adormecer pequeñas zonas durante procedimientos dentales.

Un cocinero del cártel de Sinaloa fabricando fentanilo. Un cocinero del cártel de Sinaloa fabricando fentanilo.

Cuando le preguntaron si se sentía culpable por producir una droga que causa muertes masivas, el jefe dijo que lo único que hacía era dar a sus clientes lo que querían.

“Si no hubiera toda esa gente en Estados Unidos que busca drogarse, no venderíamos nada”, dijo. “Es culpa de ellos, no nuestra. Sólo nos aprovechamos de la situación”.

El cocinero

Un cocinero con el que hablamos dijo que se metió en el negocio del fentanilo hace unos años para pagar unas deudas cada vez mayores. Al principio, el antiguo propietario de la tienda enfermaba con regularidad por la exposición a los humos. Dijo que los miembros armados del cártel a cargo no le tenían paciencia.

“Puede que vomites al principio cuando empiezas, y te tomas un descanso rápido y tomas el aire”, dijo el cocinero, pero pronto “uno de ellos te gritará que vuelvas al trabajo”.

Un jefe le disparó una vez sólo porque no respondió a una pregunta con la suficiente rapidez, dijo, levantándose la camisa para revelar una cicatriz en el estómago.

Experimenta constantemente con formas de hacer el fentanilo más fuerte, retocando su fórmula y probándola con sus ayudantes de laboratorio, muchos de los cuales se han hecho adictos en el proceso, dijo. Si el producto es fuerte, se lo pasa a sus supervisores para que lo prueben.

Consumo de fentanilo ilícito en un campamento de Santee, California. Consumo de fentanilo ilícito en un campamento de Santee, California.

El cocinero es consciente de que toda esta improvisación se traduce en un producto impredecible. Cada lote que prepara es diferente, dice, lo que significa que los clientes que compran exactamente las mismas pastillas de fentanilo pueden recibir dosis muy diferentes de una semana a otra.

Nunca ha revelado por completo su trabajo a su familia, limitándose a decir que se va a trabajar y que vuelve semanas después con un montón de dinero en efectivo. Cree que el dinero y el miedo evidente en su expresión disuaden cualquier pregunta.

“Aquí no hay jubilación”, dice el cocinero, añadiendo que el cártel probablemente le mataría por intentar parar. “Sólo hay trabajo y muerte”.

(Con imágenes de Meridith Kohut para The New York Times)