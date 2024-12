Dura respuesta de María Corina Machado al embajador de Portugal en Venezuela: «¿Qué significa ser ‘equidistante’?»

La líder opositora se refirió a los dichos de João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago, quien había pedido a la comunidad portuguesa en la nación petrolera mantenerse lejos de temas que “dividan al país”

La líder opositora venezolana, María Corina Machado (EFE/Ronald Peña)





La líder opositora María Corina Machado le respondió este miércoles al embajador de Portugal en Venezuela, João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago, quien había pedido a la comunidad portuguesa en el país mantenerse “equidistante” ante las acciones del régimen de Nicolás Maduro y temas que “dividan al país”.

“¿Qué significa ser ‘equidistante’, Señor Embajador? ¿Ignorar que Maduro perdió la elección por más de 40% de los votos y se negaron a publicar los resultados? ¿Ignorar que 2.000 venezolanos fueron apresados, entre ellos 198 niños y adolescentes? ¿Ignorar que han torturado, abusado sexualmente y asesinado detenidos? ¿Ignorar que en este momento hay asilados en la Embajada de Argentina, bajo protección de Brasil, a quienes se les acosa y deja sin luz, agua y alimentos? ¿Ignorar que hay niños y jóvenes presos y TORTURADOS porque protestaron pacíficamente o simplemente caminaban por la calle?”, preguntó Machado a través de su cuenta en la red social X.

La respuesta de María Corina Machado al embajador de Portugal en Venezuela

Y siguió: “Usted le recomienda a sus compatriotas ser ‘equidistantes’ entre la justicia y la corrupción; entre el bien y el mal; entre las víctimas y los victimarios. No existe tal cosa como la equidistancia hoy en Venezuela. No hay neutralidad posible, ni apelación a la ignorancia sobre lo que está pasando”.

“La sociedad venezolana no está dividida sobre estos temas, Señor Embajador. Como quedó demostrado el 28 de julio, existe un pueblo unido que anhela vivir con dignidad, justicia y libertad, y que enfrenta con valentía a una tiranía criminal en fase terminal”, subrayó la líder opositora; al tiempo que acotó: “Quien decida callar ante esta realidad ha decidido escoger el lado del opresor. Los venezolanos y la historia juzgarán implacablemente”.

El mensaje de DDHH Vente Venezuela

En el mismo texto, Machado citó un mensaje en X de la cuenta DDHH Vente Venezuela, su partido. En dicho posteo, se hace referencia al crudo testimonio de una presa política menor de edad.

“Señor Embajador, escuche aquí el testimonio de Mariana, una joven de 16 años detenida al día siguiente de la elección y quien le escribió a su mamá: ‘Prefiero matarme antes que seguir sufriendo’. Explíquele a su madre que ‘su deber’ es ser ‘equidistante’ entre quienes torturan a su hija y Mariana”, expresó.

“Si no puedo estar con ustedes, no quiero estar con más nadie. Prefiero morir (…) A veces quiero hacerme daño a mí misma. Ya no puedo más”, manifestó la joven en una carta enviada a sus seres queridos desde la prisión en la que se encuentra.

Mariana González tiene 16 años y está presa desde el 29 de julio

DDHH Vente Venezuela contó más acerca de ella: “Este es el sentimiento de Mariana González, expresado a su madre mediante una carta, tras cuatro meses de detención arbitraria. La joven de 16 años fue detenida el 29 de julio durante el contexto postelectoral”.

El embajador portugués João Pedro de Vasconcelos Fins do Lago junto a Nicolás Maduro

Y concluyó: “Esta es la realidad que enfrentan más de 1.900 personas que han sido detenidas por el régimen, y que hoy sufren un daño irreparable. Exigimos su libertad inmediata y justicia para todos los responsables de estas atrocidades”.