El Parlamento de Corea del Sur aprobó por unanimidad la destitución del presidente interino Han Duck-soo

La Asamblea Nacional de Corea del Sur, controlada por la oposición, aprobó este viernes la moción de juicio político contra Han Duck-soo, el actual líder interino del país.

La moción de juicio político fue respaldada por 192 votos a favor y ninguno en contra. En señal de protesta contra la medida, los miembros del partido gobernante se ausentaron del recinto.

“Anuncio que la moción de destitución del primer ministro Han Duck-soo ha sido aprobada. De los 192 legisladores que votaron, 192 votaron a favor de la destitución”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik.

La destitución de Han marca un nuevo capítulo en la creciente crisis política que atraviesa el país, alimentada por la reciente suspensión del presidente Yoon Suk-yeol tras la imposición temporal de la ley marcial.

El ministro de economía, Choi Sang-mok, asumirá la presidencia en funciones en lugar de Han. Choi había rogado a los legisladores de la oposición que no siguieran adelante con la moción.

“Una moción de destitución contra la autoridad en funciones no es diferente de una moción de destitución contra todo el gabinete”, declaró el viernes en una rueda de prensa junto a otros miembros del gabinete. “Nuestra economía y los medios de subsistencia de la población, que caminan sobre hielo delgado en una situación de emergencia nacional, no pueden soportar la expansión de la incertidumbre política en torno a la autoridad en funciones”, declaró.

Esta nueva destitución ocurre luego de que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur iniciara el juicio preliminar contra Yoon Suk-yeol por declarar la ley marcial.

La audiencia, que comenzó a las 14:00 hora local, contó con la participación de los abogados de la Asamblea Nacional y del equipo legal de Yoon, que fue conformado pocas horas antes de la sesión y está encabezado por Bae Bo-yoon, ex portavoz del Tribunal Constitucional durante el juicio político contra la expresidenta Park Geun-hye en 2016. Yoon, quien no estaba obligado a asistir, no se presentó en la corte.

Durante la misma, ambas partes presentaron sus argumentos iniciales, listas de testigos y pruebas, además de acordar el calendario del proceso.

La primera vista oficial está programada para el próximo 3 de enero. Según la legislación surcoreana, el Tribunal Constitucional tiene hasta el 11 de junio para emitir un veredicto sobre si el ex mandatario violó la Constitución al declarar el estado de excepción y si deberá ser inhabilitado definitivamente o restituido en su cargo.

La situación del tribunal es compleja, ya que actualmente opera con solo seis jueces debido a un bloqueo político que impidió el nombramiento de tres magistrados para cubrir las vacantes existentes.

Según la ley, la destitución de un presidente requiere el respaldo de al menos seis jueces, lo que en las condiciones actuales exige una decisión unánime por parte de los magistrados.

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur inició el juicio preliminar contra Yoon Suk-yeol por declarar la ley marcial EFE/Song Kyung-Seok/ARCHIVO)

Yoon Suk-yeol rechazó las acusaciones de haber liderado una insurrección al declarar la ley marcial de forma sorpresiva el 3 de diciembre, una medida que posteriormente revocó horas después de que el Parlamento, controlado por la oposición, votara su anulación.

El ex mandatario, que hasta este viernes se había negado a colaborar con el proceso judicial, argumenta que su acción fue un “acto de gobernanza” y una advertencia contra la oposición, a la que acusa de ser “pronorcoreana” y “antiestatal”.