Elton John: «He perdido la vista»

Fuente: https://actualidad.rt.com

El legendario compositor Elton John se dirigió este domingo al público en el Teatro Dominion de Londres (Reino Unido) y habló sobre su actual condición semanas después de haber admitido que atravesaba una infección muy grave en uno de sus ojos.

«Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista», dijo el cantautor británico de 77 años tras el lanzamiento del musical ‘El diablo viste de Prada’. «No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado», agregó John, citado por The Telegraph.

El ícono musical estuvo acompañado por su esposo, David Furnish, de 62 años, que lo ayudó a subir y bajar del escenario. «Me resulta difícil verlos, pero me encanta oírlos y esta noche sonó bien», señaló el cantante.

A finales de noviembre, en el programa ‘Good Morning America’ de ABC news, Elton John reveló que no había podido ver con su ojo derecho desde julio al contraer una severa infección ocular en Francia. Asimismo, explicó que su ojo izquierdo «no está en el mejor estado», por lo que se le dificulta seguir grabando canciones para su nuevo álbum. «No puedo ver nada, no puedo leer nada«, afirmó sin perder la «esperanza y ánimo de que todo irá bien».